В восточной части 5-го микрорайоне запланирован ремонт нескольких дворов и строительство большого регбийного стадиона. Власти сделали проекты, как им хочется, не спросив местных жителей, что нужно им. Инициативная группа местных жителей сформулировала свои требования к властям — что нужно исправить в их планах. Сделать это ещё не поздно. «Зеленоград.ру» помогает местным жителям защитить право на спокойную жизнь в своем дворе — оставляйте подписи, если поддерживаете хотя бы одно из требований, изложенных ниже.
Чужие машины. Вместо регбийного поля между парком «Ровесник» собираются построить регбийный стадион: с трибунами, стационарными сооружениями, постоянным персоналом и т. п. — в 60 метрах от корпуса 521. По словам проектировщика, только трибуны рассчитаны на 240 человек плюс персонал — при текущем уровне автомобилизации это означает не менее ста машин при проведении мероприятий, но парковка по сути отсутствует — запланировано всего 22 машиноместа. Так что машины всех посетителей будут во дворах жилых домов, и на проезде (в жилой зоне).
Шум. Такой большой стадион подразумевает проведение спортивных соревнований (иначе зачем трибуны) с участием большого числа шумных зрителей. Кроме того, такие игры проводят обычно по выходным. Ближайший дом находится в 60 метрах от стадиона, в радиусе 200 метров ещё три дома, в которых живет около тысячи человек и которые хотят проводить выходные в тишине, а не под крики болельщиков. Рассказы проектировщиков, что шумно не будет, потому что они посчитали «по нормам» не выдерживают критики — в этих домах прекрасно слышен гул от Ленинградки, которая находится гораздо дальше.
Требование. Отменить строительство регбийного стадиона или пересмотреть проект с учетом проблем, которые он создаст для местных.
Альтернатива 1. В городе уже есть большой регбийный стадион в парке Победы. Если зеленоградским регбистам, которые живут по всему городу, нужно ещё одно поле для тренировок, то необходимо отремонтировать существующее поле в 5-м микрорайоне, а не строить ещё один стадион, привлекающий массу приезжих. Оставшееся по проекту место как раз можно отвести под парковки для посетителей тренировочного поля и для местных жителей — это в интересах местных жителей. Сэкономленные средства можно пустить на строительство шумозащитного экрана между Ленинградкой и домами, о котором местные жители давно просят.
Альтернатива 2. Также рядом есть заброшенный стадион «Элион» — он в собственности у города, но в аренде у частной структуры, которая много лет ничего там не делает. Это хорошее место для ещё одного регбийного стадиона.
В ходе благоустройства ликвидируют парковку между корпусами 519 и 521. Фактически на ней паркуется, никому не мешая, около 30 машин. Но проектировщики посчитали, что «по нормам» там 14 машин и добавили возле в разных местах 12 мест, посчитав, что всё нормально. Кроме того, они считают, что здесь много пустых парковочных мест, потому что обследовали территорию днём, когда парковки стоят пустыми. В микрорайоне сложился хрупкий баланс — всегда можно найти 2-3 свободных парковочных места, но его легко нарушить, превратив жизнь людей в ад.
Требование. Рассмотреть возможность организации дополнительных парковочных мест по фактическому положению, а не «по нормам».
На пустующей поляне между корпусами 519 и 521 запланировали построить теннисный корт, который якобы востребован местными жителями. Под корт ликвидируется и парковка. Судя по тому, как управа и проектировщики обсуждали свои планы с местными жителями, есть сомнение, что действительно много местных хотят играть в большой теннис. Для желающих есть открытые корты в пешей доступности — на стадионе школы 1557 и на площади Юности. Скорее всего получится так, что на этот дворовый корт будут приезжать жители других районов. Причем, именно приезжать — на машинах; которые будут парковать во дворах.
Требование. Пересмотреть размещение корта с учетом реальной потребности.
Альтернатива. Разместить на месте планируемого корта дополнительную парковку с заездом с проезда 5253. Это решит проблему ликвидируемой парковки, а также, возможно, позволит иначе относиться к проекту регбийного стадиона.
Проектом благоустройства дворов корпусов 515-520 предусмотрена замена асфальта на плитку на тех дорожках, по которым дети и взрослые ездят на самокатах и роликах. Это не катание для развлечения — многие жители регулярно используют самокаты, как транспорт, очень много детей ездит на самокатах в школы и детсады — достаточно взглянуть на велопарковки возле них.
Требование. На транзитных пешеходных дорожках не должно быть плитки или для самокатов и роликов нужно оставить полосу асфальта.
Проектировщики предусмотрели отдельную небольшую площадку для подростков, чтобы они не ходили на детские площадки. Но расположили её в довольно опасном месте — оно довольно далеко от домов, закрыто высокими и густыми кустами, рядом лес.
Требование. Расположение этой площадки нужно доработать.
Дорога между парком «Ровесник» и корпусами 515-521 формально «Жилая зона», но фактически это обычная дорога. Мало кто соблюдает там ограничение 20 км/ч. И это не только местные жители, но и те, кто ездит на стадион «Элион», на то же регбийное поле, в пожарную часть, на завод по розливу воды. При этом несколько транзитных пешеходных дорожек выходят прямо на проезд, под колеса машин.
Требование. Необходимо в рамках благоустройства реализовать в проезде 5253 меры по успокоению трафика, чтобы физические ограничения не давали бы водителям ехать быстрее разрешенных 20 км/ч.
Сейчас знак «Жилая зона» стоит на повороте в проезд 5253. Таким образом дорога вдоль 5-го ТЦ — это обычная улица, по которой можно ехать 60-80 км/ч. При это пешеходам, которые идут со стороны корпуса 516 к магазину и автобусной остановке, невозможно перейти дорогу, не выходя на проезжую часть, не закрытую знаком «Жилая зона».
Требование. Перенести знак «Жилая зона» на поворот с Московского проспекта.
На узком участке сразу после поворота с Московского проспекта к корпусу 510 и корпусам 515-521 очень мало места, а трафик большой. Это усугубляется водителями, которые приезжают в «Азбуку вкуса» и бросают машины по запрещающим знаком — одна такая машина перекрывает выезд из проезда 5253, вынуждая выезжать на встречную полосу. Кроме того, проектом благоустройства предусмотрен перенос входа в детский сад в корпусе 517 — предполагается открыть калитку, выходящую к корпусу 516 для того, чтобы перенаправить трафик приезжих, привозящих своих детей и бросающих машины возле корпуса 510, на большу парковку между корпусами 516 и 518. Таким образом трафик в проезд 5253 возрастет.
Требование. Сделать дополнительную полосу для поворота с Московского проспекта в проезд 5253.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%91%D0%98