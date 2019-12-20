Регбийный стадион

Чужие машины. Вместо регбийного поля между парком «Ровесник» собираются построить регбийный стадион: с трибунами, стационарными сооружениями, постоянным персоналом и т. п. — в 60 метрах от корпуса 521. По словам проектировщика, только трибуны рассчитаны на 240 человек плюс персонал — при текущем уровне автомобилизации это означает не менее ста машин при проведении мероприятий, но парковка по сути отсутствует — запланировано всего 22 машиноместа. Так что машины всех посетителей будут во дворах жилых домов, и на проезде (в жилой зоне).

Шум. Такой большой стадион подразумевает проведение спортивных соревнований (иначе зачем трибуны) с участием большого числа шумных зрителей. Кроме того, такие игры проводят обычно по выходным. Ближайший дом находится в 60 метрах от стадиона, в радиусе 200 метров ещё три дома, в которых живет около тысячи человек и которые хотят проводить выходные в тишине, а не под крики болельщиков. Рассказы проектировщиков, что шумно не будет, потому что они посчитали «по нормам» не выдерживают критики — в этих домах прекрасно слышен гул от Ленинградки, которая находится гораздо дальше.

Требование. Отменить строительство регбийного стадиона или пересмотреть проект с учетом проблем, которые он создаст для местных.

Альтернатива 1. В городе уже есть большой регбийный стадион в парке Победы. Если зеленоградским регбистам, которые живут по всему городу, нужно ещё одно поле для тренировок, то необходимо отремонтировать существующее поле в 5-м микрорайоне, а не строить ещё один стадион, привлекающий массу приезжих. Оставшееся по проекту место как раз можно отвести под парковки для посетителей тренировочного поля и для местных жителей — это в интересах местных жителей. Сэкономленные средства можно пустить на строительство шумозащитного экрана между Ленинградкой и домами, о котором местные жители давно просят.

Альтернатива 2. Также рядом есть заброшенный стадион «Элион» — он в собственности у города, но в аренде у частной структуры, которая много лет ничего там не делает. Это хорошее место для ещё одного регбийного стадиона.