Против шума и за безопасность на дороге возле своего дома решила бороться жительница 5 микрорайона Елена Свечникова (имя изменено по ее просьбе). Она потратила личное время, чтобы показать местной управе, что проблема волнует не только её. За четыре вечера она заручилась официальной поддержкой значительной части своих соседей и рассказала Zelenograd.ru об этом опыте.
— Я выступаю за то, чтобы между Ленинградкой и 5-м микрорайоном поставили шумозащитные экраны, а также обеспечили безопасность перехода к парку «Ровесник». Я вообще по жизни общественник. Возможно, это в детстве закладывается просто, но таких людей с такими чертами характера много; возможно, ваша статья чем-то им поможет, как-то их подтолкнет.
Мы с 2013 года живем в 521-м корпусе. Я химик-технолог по образованию, в Зеленограде работаю специалистом по кадрам, но в этой же сфере. Сейчас в декретном отпуске. У меня двое детей, одному восемь лет исполнилось, он во второй класс ходит, а второму скоро будет три годика. И я очень много времени провожу с детьми на улице, в нашем районе, потому что он очень красив, и для прогулок, мне кажется, один из самых лучших. У нас здесь и лес, и площадки замечательные, и стадион. Зимой дети на коньках могут кататься и на лыжах — есть спортивная школа, тренируют лыжников. В парке «Ровесник» можно и на роликах, и на велосипедах. В общем, для детей и для взрослых здесь много возможностей погулять, отдохнуть.
Но есть отрицательные моменты. Летом мы с мужем обратили внимание, что переход в парк небезопасен, потому что есть много «слепых» зон. На въезде в район стоит знак «Жилая зона». Но водители не соблюдают скоростной режим, 20 километров в час они не выдерживают. Еще у нас здесь пожарная часть, за 521-м корпусом, они тоже как угорелые здесь носятся, и машины технических служб.
Второй момент связан с шумом. Парк построили очень близко к Ленинградскому шоссе. Его любят пенсионеры — посидеть на лавочке, послушать пение птиц, но многие жалуются, что все заглушает шум транспорта. Хорошим решением были бы шумопоглощающие экраны. Они установлены на той стороне шоссе, где коттеджный поселок, но там численность жителей намного меньше, чем с нашей, у нас же огромный район. Почему их не установили — не знаю. Может быть, бюджет не позволял тогда.
Поэтому мы с супругом написали письма в главе управы Макшанцеву и депутату нашего муниципального округа. Первое по безопасному движению, второе про шумозащитные экраны. Мы решили, что сейчас самое время. Как у нас в стране решаются вопросы? Когда ближе к выборам, то тогда какие-то шевеления есть. Как только выборы прошли, все стихает и сходит на нет.
В первом письме мы констатировали факт, что в проезде 5253 движение небезопасно. И мы просим установить знаки, технические средства (лежачие полицейские), разметить пешеходные переходы, чтобы можно было спокойно пользоваться этой дорогой.
А во втором еще указали на то, что у нас строится здесь заправочная станция (я точно не знаю, какая она: газовая или бензиновая) за регбийным стадионом. Насколько я понимаю, здесь будет еще и стоянка для большегрузов все недалеко от района, и это создаст дополнительный шум.
Я поставила себе цель собрать 100 подписей как подкрепление, что это не только мое мнение. Можно было собрать и 600, без проблем, но это еще время. Заняло это у меня четыре вечера — три дня в будни и один выходной. Жители дома очень активно в этом участвовали, они даже были благодарны. В голове каждый все это вынашивает, но может, времени нет, может, характер не позволяет этим заняться. Очень мало кто отказался открыть дверь. Но я думаю, это старые люди, они просто боятся, потому что ходила я вечером, с восьми до девяти, поскольку люди уже дома после рабочего дня.
Многие начинали сразу выкладывать другие проблемы, обращались со своими просьбами. В основном, это пенсионеры. Они воспринимали меня как человека, не просто проявившего инициативу, а, видимо, от какой-то организации. И я выслушивала это. Я понимала, что теряется эффективность моей работы; у меня задача — как можно больше и быстрее собрать подписей. Но мне интересно было от соседей узнать, какие проблемы их беспокоят. Вот бы наши депутаты так походили бы по квартирам и поспрашивали бы людей, чтобы узнать, что их беспокоит.
Потом я зарегистрировала эти письма в управе. А как будет дальше… Мы надеемся, что все получится.
Марина Федякова
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В январе
-
Скидка на плитку 10%