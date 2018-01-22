— Я выступаю за то, чтобы между Ленинградкой и 5-м микрорайоном поставили шумозащитные экраны, а также обеспечили безопасность перехода к парку «Ровесник». Я вообще по жизни общественник. Возможно, это в детстве закладывается просто, но таких людей с такими чертами характера много; возможно, ваша статья чем-то им поможет, как-то их подтолкнет.

Мы с 2013 года живем в 521-м корпусе. Я химик-технолог по образованию, в Зеленограде работаю специалистом по кадрам, но в этой же сфере. Сейчас в декретном отпуске. У меня двое детей, одному восемь лет исполнилось, он во второй класс ходит, а второму скоро будет три годика. И я очень много времени провожу с детьми на улице, в нашем районе, потому что он очень красив, и для прогулок, мне кажется, один из самых лучших. У нас здесь и лес, и площадки замечательные, и стадион. Зимой дети на коньках могут кататься и на лыжах — есть спортивная школа, тренируют лыжников. В парке «Ровесник» можно и на роликах, и на велосипедах. В общем, для детей и для взрослых здесь много возможностей погулять, отдохнуть.

Но есть отрицательные моменты. Летом мы с мужем обратили внимание, что переход в парк небезопасен, потому что есть много «слепых» зон. На въезде в район стоит знак «Жилая зона». Но водители не соблюдают скоростной режим, 20 километров в час они не выдерживают. Еще у нас здесь пожарная часть, за 521-м корпусом, они тоже как угорелые здесь носятся, и машины технических служб.

Второй момент связан с шумом. Парк построили очень близко к Ленинградскому шоссе. Его любят пенсионеры — посидеть на лавочке, послушать пение птиц, но многие жалуются, что все заглушает шум транспорта. Хорошим решением были бы шумопоглощающие экраны. Они установлены на той стороне шоссе, где коттеджный поселок, но там численность жителей намного меньше, чем с нашей, у нас же огромный район. Почему их не установили — не знаю. Может быть, бюджет не позволял тогда.