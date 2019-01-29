Государственное дошкольное учреждение пока работает с 9:00 до 12:00 — это группы кратковременного пребывания для детей разных возрастов. Детскому саду требуются воспитатели и другие работники.

Новый трехэтажный детский сад на 240 мест с бассейном находится в микрорайоне Школьный деревни Брехово, его официальное название МБДОУ «Детский сад №7». Учреждение полностью готово к приему детей, график с 9:00 до 12:00 — это временно, для адаптации детей, сообщили Zelenograd.ru в администрации детсада. Всего в саду будет 12 групп, рассчитанных на четыре возрастные категории.

Записаться в детский сад можно через портал госуслуг Московской области или МФЦ Солнечногорского района. Родители, уже записавшие детей в другие детсады Солнечногорского района, но живущие в Брехово и нуждающиеся в получении места в новом садике, могут обратиться по телефону: 8(495)994-08-71 (дошкольный отдел управления образования Солнечногорского района). Заявление на запись в детский сад один из родителей может подавать только по месту проживания ребенка. Проживание ребенка подтверждается регистрацией по месту жительства или по месту пребывания одного из родителей или законных представителей.

Детскому саду требуются воспитатели, младшие воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед, психолог, инструктор по физической культуре, повар, кухонный рабочий, прачка, сторож и дворник. Обращаться по телефону: 8(962)949-75-76.