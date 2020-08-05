Парки

Что касается больших проектов благоустройства, которые префектура называет «парками», то с ними по-прежнему нет ясности. Речь идёт о территории у Нижнекаменского пруда в районе Крюково (второй этап), территории у Берёзовой аллеи (у домов 6-9) и в 5-м микрорайоне (корпуса 515-521).

Префектура все ещё проверяет подрядчиков «на финансовую состоятельность и техническую готовность»: наличие материалов, техники, количества и квалификации рабочих — для уверенности, что работы успеют закончить до 1 октября. «Если результаты проверки будут удовлетворительными, скоро начнется благоустройство», — уточняет префектура.

Однако если благоустройство только «скоро начнется», то на этот большой объем останется меньше двух месяцев. Подрядчики могут уверять, что справятся, но жители рискуют остаться с незавершенным или некачественным ремонтом.