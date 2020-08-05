Благоустройство в 22 дворах обещают закончить к октябрю. Список адресов 05.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Префектура опубликовала список 22 дворов, в которых должны успеть до октября провести ремонт. В семи из них проведут капитальный ремонт, ещё в 15 — текущий. В 11 дворах, включая некоторые из названных, отремонтируют асфальт. В планах также благоустроить три так называемых «парка», если подрядчики будут готовы. Всё планируют закончить к 1 октября.

Капитальное благоустройство

Дворы для капитального ремонта выбирали местные жители голосованием на портале «Активный гражданин»:

  • корпуса 219-236-237-239-240
  • корпуса 302а-302б-356-358-363-365
  • корпус 828
  • корпус 1113
  • корпус 1432
  • корпуса 1466-1471
  • корпус 2028

Текущий ремонт

Под текущий ремонт попадают дорожки, скамейки, урны, детские и спортивные площадки и т. д. во дворах по адресам:

  • корпуса 200а, б, в, г (считается как единое пространство)
  • корпуса 313, 316, 320-366
  • корпуса 435-436, 458
  • корпуса 832-833
  • корпус 923
  • корпуса 1121, 1134, 1135
  • корпус 1204
  • корпуса 1458-1459, 1462
  • корпус 2003

Ремонт асфальта

По расчётам префектуры, асфальт отремонтируют на общей площади более 25 тысяч квадратных метров. Адреса:

  • корпус 303
  • корпус 458
  • корпуса 1412, 1432, 1459, 1462, 1466-1471
  • корпус 1824
  • корпуса 2014, 2016
  • корпуса 2301

Адреса домов, написанные через дефис, имеют общий двор или общее пешеходное пространство.

Парки

Что касается больших проектов благоустройства, которые префектура называет «парками», то с ними по-прежнему нет ясности. Речь идёт о территории у Нижнекаменского пруда в районе Крюково (второй этап), территории у Берёзовой аллеи (у домов 6-9) и в 5-м микрорайоне (корпуса 515-521).

Префектура все ещё проверяет подрядчиков «на финансовую состоятельность и техническую готовность»: наличие материалов, техники, количества и квалификации рабочих — для уверенности, что работы успеют закончить до 1 октября. «Если результаты проверки будут удовлетворительными, скоро начнется благоустройство», — уточняет префектура.

Однако если благоустройство только «скоро начнется», то на этот большой объем останется меньше двух месяцев. Подрядчики могут уверять, что справятся, но жители рискуют остаться с незавершенным или некачественным ремонтом.

В Зеленограде в этом году хотели устроить и доделать шесть парков, обновить около тридцати дворов, но весной из-за эпидемии коронавируса запланированное благоустройство по указу мэра Собянина приостановили «до особого распоряжения».

В июле после снятия мэром большинства ограничений префектура вернулась к планам благоустройства. То, что не успеют сделать в этом году, будут навёрстывать в следующем. Это, в частности, пешеходное пространство вдоль «Флейты» (со стороны Савёлкинского проезда) и парк активного отдыха у ЦИЭ.

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