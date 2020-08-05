Префектура опубликовала список 22 дворов, в которых должны успеть до октября провести ремонт. В семи из них проведут капитальный ремонт, ещё в 15 — текущий. В 11 дворах, включая некоторые из названных, отремонтируют асфальт. В планах также благоустроить три так называемых «парка», если подрядчики будут готовы. Всё планируют закончить к 1 октября.
Дворы для капитального ремонта выбирали местные жители голосованием на портале «Активный гражданин»:
- корпуса 219-236-237-239-240
- корпуса 302а-302б-356-358-363-365
- корпус 828
- корпус 1113
- корпус 1432
- корпуса 1466-1471
- корпус 2028
Под текущий ремонт попадают дорожки, скамейки, урны, детские и спортивные площадки и т. д. во дворах по адресам:
- корпуса 200а, б, в, г (считается как единое пространство)
- корпуса 313, 316, 320-366
- корпуса 435-436, 458
- корпуса 832-833
- корпус 923
- корпуса 1121, 1134, 1135
- корпус 1204
- корпуса 1458-1459, 1462
- корпус 2003
По расчётам префектуры, асфальт отремонтируют на общей площади более 25 тысяч квадратных метров. Адреса:
- корпус 303
- корпус 458
- корпуса 1412, 1432, 1459, 1462, 1466-1471
- корпус 1824
- корпуса 2014, 2016
- корпуса 2301
Адреса домов, написанные через дефис, имеют общий двор или общее пешеходное пространство.
Что касается больших проектов благоустройства, которые префектура называет «парками», то с ними по-прежнему нет ясности. Речь идёт о территории у Нижнекаменского пруда в районе Крюково (второй этап), территории у Берёзовой аллеи (у домов 6-9) и в 5-м микрорайоне (корпуса 515-521).
Префектура все ещё проверяет подрядчиков «на финансовую состоятельность и техническую готовность»: наличие материалов, техники, количества и квалификации рабочих — для уверенности, что работы успеют закончить до 1 октября. «Если результаты проверки будут удовлетворительными, скоро начнется благоустройство», — уточняет префектура.
Однако если благоустройство только «скоро начнется», то на этот большой объем останется меньше двух месяцев. Подрядчики могут уверять, что справятся, но жители рискуют остаться с незавершенным или некачественным ремонтом.
В Зеленограде в этом году хотели устроить и доделать шесть парков, обновить около тридцати дворов, но весной из-за эпидемии коронавируса запланированное благоустройство по указу мэра Собянина приостановили «до особого распоряжения».
В июле после снятия мэром большинства ограничений префектура вернулась к планам благоустройства. То, что не успеют сделать в этом году, будут навёрстывать в следующем. Это, в частности, пешеходное пространство вдоль «Флейты» (со стороны Савёлкинского проезда) и парк активного отдыха у ЦИЭ.