Часть работ по благоустройству дворов, отложенных из-за эпидемии, все-таки решили сделать в этом году. На это осталось всего два месяца. Вот что будут делать 24.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Префектура вернулась к планам благоустройства этим летом. До 1 октября должен пройти капитальный ремонт в семи дворах и текущий в 15, а если подрядчики «потянут финансово и по времени», в городе обустроят три новых парковых зоны.

Начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры Сергей Галустов рассказал в эфире радиопрограммы «Зеленоград-сегодня», что в этом году они планировали сделать пять новых парковых территорий, однако коронавирус изменил планы, плюс им значительно сократили финансирование.

Из-за этого плановый ремонт подъездов и благоустройство были приостановлены. Предполагалось, что проекты пересмотрят, когда станет ясно, сколько денег на это даст мэрия. Сейчас в Москве «дано принципиальное согласие на благоустроительные работы», поэтому префектура вернулась к тем подрядчикам, с которыми уже заключены договоры.

«Сейчас у нас есть три потенциальных территории, на которых уже до вируса определены подрядчики, и сейчас мы с ними тесно работаем. Чтобы понять, хватит ли у них сил и ресурсов, чтобы сделать эти объекты. Если докажут свою финансовую состоятельность и способность все оперативно выполнить, мы рассчитываем до октября три новых парка сделать», — сказал Галустов.

Речь идет о втором этапе Нижнекаменского пруда в районе Крюково, территории у Березовой аллеи (у домов 6-9) и в 5 микрорайоне (корпуса 515-521). Точно не будут делать пешеходное пространство вдоль «Флейты» (со стороны Савёлкинского проезда) и парк активного отдыха у ЦИЭ.

Непонятно, почему Галустов называет эти объекты «парками». По крайней мере на Берёзовой аллее и в 5 микрорайоне это просто масштабный ремонт во дворах.

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Семь дворов, за которые проголосовали на портале «Активный гражданин», отремонтируют капитально. Это корпуса 219-237-239-240, корпуса 302А-302Б-356-358-363-365, корпус 828, корпус 1113, корпус 2028, корпуса 1466-1471 и корпус 1432.

Еще в 15 дворах пройдет текущий ремонт: приведут в порядок газоны, плитку, детские и спортивные площадки. Их список Галустов не назвал. Редакция «Зеленоград.ру» уточнит его дополнительно.

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