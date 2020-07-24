Префектура вернулась к планам благоустройства этим летом. До 1 октября должен пройти капитальный ремонт в семи дворах и текущий в 15, а если подрядчики «потянут финансово и по времени», в городе обустроят три новых парковых зоны.

Начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры Сергей Галустов рассказал в эфире радиопрограммы «Зеленоград-сегодня», что в этом году они планировали сделать пять новых парковых территорий, однако коронавирус изменил планы, плюс им значительно сократили финансирование.

Из-за этого плановый ремонт подъездов и благоустройство были приостановлены. Предполагалось, что проекты пересмотрят, когда станет ясно, сколько денег на это даст мэрия. Сейчас в Москве «дано принципиальное согласие на благоустроительные работы», поэтому префектура вернулась к тем подрядчикам, с которыми уже заключены договоры.