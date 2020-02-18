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На Берёзовой аллее сделают парк со скалодромом и круглогодичной горкой. Рассказываем подробности проекта 18.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Масштабное благоустройство ждёт этим летом дворы домов на Берёзовой аллее, стоящих у леса. Рассказываем, что там сделают.

Запланирована замена бордюров, асфальта в местных проездах, устройство дорожек из плитки и замена. Возле лесопарка поставят новые скамейки с навесами от солнца, в том числе скамейки-качели.

Центром благоустройства станет двор между корпусами 6 и 6А, рассказал глава управы района Матушкино Антон Гущин. Там находится природный холм, который сделают круглогодичным детским скалодромом. С одной стороны холма будет спуск как с горки на обычной детской площадке, только с изгибами и длинный. С другой — спуск шириной четыре метра со специальным покрытием. С него можно будет кататься на ледянках и ватрушках даже летом. А зимой — и на снегокатах. Подниматься на холм можно будет как на скалодром. Уклон, по словам Гущина, сделают «минимальный», горка будет безопасной.

Возле домов 6—9 по Березовой аллее устроят пять новых детских площадок с современными игровыми городками. Глава управы отметил «качество и антивандальность». Из нового — песочница с резиновым покрытием типа мастерфайбр. Кроме обычных теннисных столов поставят столы для текбола — это смесь пинг-понга и футбола, играют футбольным мячом в границах стола. На таких столах могут играть и дети от 8-10 лет.

Спортивных площадок тоже будет пять, в том числе многофункциональная — для хоккея, баскетбола и минифутбола. Сделают и воркаут — уличные тренажёры. Всего в смете работ, представленной в конкурсной документации, 442 штуки «малых архитектурных форм» — это скамейки, урны, элементы детских и спортивных площадок.

Кроме того, планируется посадка 114 деревьев и 2074 кустов. Работы будут вестись и на опушке леса, но имеющиеся деревья обещают не трогать. Во всяком случае, концепция этого благоустройства — «максимальное сохранение зеленых насаждений как комплексного парка для занятий спортом, игр с детьми, а также развития культуры и отдыха». «Территория была выбрана с учетом ландшафтной структуры и расположения в леспарковой зоне, с учетом пожеланий жителей», пояснил выбор места глава управы.

Благоустройство на Берёзовой аллее будет вестись по московской программе «Мой район». Проект работ обошёлся в 1,8 миллиона рублей, на сами работы выделено 65 миллионов.

В процессе определения исполнителя на заказчика работ — «Жилищник района Крюково» — пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предприниматель Корюн Мовсисян. Он написал, что в ведомости указаны конкретные требования к производителю и стране производства товара без указания на то, что можно применить товары-эквиваленты. Например, подрядчик должен закупить игровой комплекс GSWeb (Корея), качели Vinci (Польша) и никакие другие. А это противоречит «Закону о госзакупках». Заявки на участие в конкурсе на благоустройство уже поступили, но процесс приостановлен до рассмотрения жалобы московским управлением ФАС.

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Метки:
озеленение и благоустройство
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Обсуждение
Ирина Горячева
5 часов назад
Главное бордюры поменять...))) и плитку положить...)))
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