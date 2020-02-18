Запланирована замена бордюров, асфальта в местных проездах, устройство дорожек из плитки и замена. Возле лесопарка поставят новые скамейки с навесами от солнца, в том числе скамейки-качели.

Центром благоустройства станет двор между корпусами 6 и 6А, рассказал глава управы района Матушкино Антон Гущин. Там находится природный холм, который сделают круглогодичным детским скалодромом. С одной стороны холма будет спуск как с горки на обычной детской площадке, только с изгибами и длинный. С другой — спуск шириной четыре метра со специальным покрытием. С него можно будет кататься на ледянках и ватрушках даже летом. А зимой — и на снегокатах. Подниматься на холм можно будет как на скалодром. Уклон, по словам Гущина, сделают «минимальный», горка будет безопасной.



Возле домов 6—9 по Березовой аллее устроят пять новых детских площадок с современными игровыми городками. Глава управы отметил «качество и антивандальность». Из нового — песочница с резиновым покрытием типа мастерфайбр. Кроме обычных теннисных столов поставят столы для текбола — это смесь пинг-понга и футбола, играют футбольным мячом в границах стола. На таких столах могут играть и дети от 8-10 лет.

Спортивных площадок тоже будет пять, в том числе многофункциональная — для хоккея, баскетбола и минифутбола. Сделают и воркаут — уличные тренажёры. Всего в смете работ, представленной в конкурсной документации, 442 штуки «малых архитектурных форм» — это скамейки, урны, элементы детских и спортивных площадок.

Кроме того, планируется посадка 114 деревьев и 2074 кустов. Работы будут вестись и на опушке леса, но имеющиеся деревья обещают не трогать. Во всяком случае, концепция этого благоустройства — «максимальное сохранение зеленых насаждений как комплексного парка для занятий спортом, игр с детьми, а также развития культуры и отдыха». «Территория была выбрана с учетом ландшафтной структуры и расположения в леспарковой зоне, с учетом пожеланий жителей», пояснил выбор места глава управы.