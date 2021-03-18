О чем законопроект

Термин «нулевая смертность» пришел из Швеции, там эту программу приняли в 1997 года. Она направлена на повышение безопасности движения и снижение смертности от ДТП. В основе программы Vision Zero лежат два этических принципа: нетерпимость к гибели или тяжёлым травмам людей и недопустимость отношения к подобным авариям как к неизбежному злу. Ключевой принцип программы в том, что жизнь и здоровье бесценны и сравнивать стоимость жизни со стоимостью затрат на безопасность недопустимо.

Для соблюдения этих принципов Дарья Беседина предложила формировать городскую комиссию по безопасности дорожного движения «не только из чиновников, но и из транспортников, из врачей, из общественников, из специалистов по проектированию городских пространств». Вместе они должны будут разработать Программу по достижению нулевой смертности и в дальнейшем работать именно по этому документу.

Ежегодно комиссия должна была утверждать список аварийно-опасных участков дорог (сейчас это делает ГИБДД) и разрабатывать первоочередные меры по устранению причин совершения ДТП, а также отчитываться об аварийных участках и мерах по их устранению. Нововведения позволили бы сделать работу комиссии более открытой.