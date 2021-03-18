Мосгордума отклонила законопроект о нулевой смертности на дорогах, который вносила депутат от партии «Яблоко» Дарья Беседина. Хотя голосов «за» было больше, чем «против» законопроект не прошёл — много депутатов воздержались, а ещё больше, как и депутат от Зеленограда Андрей Титов, просто не стали голосовать. Сама Беседина не исключает, что ее не поддержали из-за оппозиционности и что вскоре депутаты от «Единой России» представят похожий законопроект своего авторства.
Термин «нулевая смертность» пришел из Швеции, там эту программу приняли в 1997 года. Она направлена на повышение безопасности движения и снижение смертности от ДТП. В основе программы Vision Zero лежат два этических принципа: нетерпимость к гибели или тяжёлым травмам людей и недопустимость отношения к подобным авариям как к неизбежному злу. Ключевой принцип программы в том, что жизнь и здоровье бесценны и сравнивать стоимость жизни со стоимостью затрат на безопасность недопустимо.
Для соблюдения этих принципов Дарья Беседина предложила формировать городскую комиссию по безопасности дорожного движения «не только из чиновников, но и из транспортников, из врачей, из общественников, из специалистов по проектированию городских пространств». Вместе они должны будут разработать Программу по достижению нулевой смертности и в дальнейшем работать именно по этому документу.
Ежегодно комиссия должна была утверждать список аварийно-опасных участков дорог (сейчас это делает ГИБДД) и разрабатывать первоочередные меры по устранению причин совершения ДТП, а также отчитываться об аварийных участках и мерах по их устранению. Нововведения позволили бы сделать работу комиссии более открытой.
После заседания Беседина отметила, что во время обсуждения ее законопроекта «практически получилась дискуссия здорового человека: и коммунисты, и эсеры, и единороссы, решившие не отмалчиваться, обсуждали сам законопроект и нулевую смертность, а не какие-то отвлечённые темы».
Депутат Людмила Стебенкова («Единая Россия») отметила, что в проекте Бесединой нет реальных способов достижения нулевой смертности. Александр Соловьев («Справедливая Россия») сказал, что ему непонятно, как расширение состава уже существующей комиссии поможет добиться снижения смертности на дорогах. Валерий Головченко (объединение «Моя Москва») заявил, что не верит, что активистов не пускают на заседания окружных комиссий по безопасности дорожного движения и не разрешают участвовать в дискуссии. Он предложил позвать в Мосгордуму представителей этих комиссий или указать, на сколько предложений активистов ответили отказом.
Виктор Максимов (КПРФ) констатировал: «У вас в законопроекте есть очень правильные и грамотные вещи, но какими методами вы все-таки собираетесь добиваться снижения смертности? Теми, которые ранее опубликовали: разобрать дороги, сузить полосы, убрать парковки, повысить штрафы, снизить скорость, — это все против автомобилистов, все против водителей».
Итог голосования: 12 — за, 5 — против, 12 — воздержались, 14 — не голосовали. В итоге законопроект отклонили в первом чтении.
Депутат МГД от Зеленограда Андрей Титов ранее говорил «Зеленоград.ру», что в нынешнем виде проект не поддержит. По его мнению, в документе большая часть отведена не конкретным мерам и госпрограмме, а «созданию бюрократических надстроек и сотен локальных комиссий, и это уже при существующем Центре организации дорожного движения». В целом он считает законопроект Дарьи Бесединой популистским шагом, который создаст «многоуровневый совещательный орган и бумажную волокиту», а не эффективный механизм.
Соглашаясь, что принцип нулевой смертности нужно внедрять, он отметил, что функции, которые Беседина предлагает отдать общественным комиссиям, в подавляющем большинстве случаев заменяются цифровыми решениями.
Начальник первого отдела Управления ГИБДД по Москве Вадим Погодин указал, что в целом в городе идет «стабильное снижение аварийности и количества смертей»: «По итогам 11 месяцев этого [2020] года социальный риск в Москве составляет 2,6. Это наименьшее значение в стране. Москва остается одним из самых безопасных городов». По данным Бесединой смертность тоже снижается (в 2017 году на дорогах столицы погибло 492 человека, в 2018 году — 458, в 2019 году — 443, за 10 месяцев 2020 года — 297), но социальный риск в Москве составляет 3,5 погибших в ДТП на 100 тысяч населения.
Результаты опроса среди читателей «Зеленоград.ру» показывают, что 58% поддержали бы законопроект Бесединой, 42% были против. Необходимость аккредитации независимых СМИ на заседании зеленоградской комиссии по безопасности дорожного движения поддержали 88% читателей.