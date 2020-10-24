Смертность на дорогах Москвы

За 2019 год в столице зарегистрировано 9296 ДТП (в 2018 году — 9157), в них 443 человека погибли (в 2018 году — 465) и 10,7 тысяч человек были ранены (в 2018 году — 10,5). По данным ГИБДД, каждый второй погибший — это сбитый пешеход (197 из общего числа, в 2018 — 238 человек).

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что в прошлом году стало больше погибших в ДТП с участием мототранспорта, такси и каршеринга, а также с участием детей. Так, в авариях пострадали 927 детей, пять из них погибли. В Зеленограде в 2019 году было 38 наездов на пешеходов: 20 с участием детей, 18 — с участием пожилых людей. В девяти смертельных ДТП восемь погибших были пешеходами.

При этом в ЦОДД отмечают, что с 2010 года в Москве почти в два раза снизилось число погибших в ДТП. В ведомстве констатировали, что теперь быстрого продвижения в вопросе снижения смертельных ДТП ждать не стоит: «Будем работать точечно, с теми категориями, которые вызывают у нас особые опасения [которые чаще всего попадают в ДТП]».