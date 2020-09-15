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В правила дорожного движения предложили изменения: автобусам и электросамокатам ограничат скорость 15.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Минтранс вместе с ГИБДД разработал новый проект изменений в Правила дорожного движения. Они касаются скорости автобусов, действий некоторых знаков, запрета парковки на «островках безопасности» и ограничений для владельцев электросамокатов.

Что предлагают поменять

Перевозки пассажиров. Разгоняться до 90 км/ч разрешат только тем автобусам, которые оборудованы ремнями безопасности в салоне и исключительно сидячими местами, сообщает «Коммерсант». Для остальных лимит составит 70 км/ч. Это значит, что 400-й «экспресс» со стоячими местами не сможет ехать по М-11 быстрей 70 км/ч — по сути это междугородный маршрут, на котором ездят городские автобусы (кроме редких «Голазов»).

Автобусы, перевозящие детей, должны будут использовать оранжевые маячки. Кроме того, впервые вводится знак «Движение автобусов запрещено». А если сзади под стеклом автобуса загорелась надпись «Внимание, пассажир», то следующий за ним автомобиль будет обязан остановиться, дождаться, пока пройдут все пассажиры и табло погаснет, говорится в новых правилах.

Средства индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокаты, моноколеса, сегвеи, а также коньки, скейтборды, роликовые коньки и т. д. Ребенок до семи лет может кататься на них по тротуарам, пешеходным дорожкам в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7-14 лет сможет кататься там же, но уже один. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты.

При совместном движении с пешеходами на СИМ запретят разгоняться быстрее 20 км/ч. В пьяном виде кататься на электросамокате или скейтборде запретят.

Дорожные знаки. Зона действие знака 3.27 «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка». Отмечается, что жалобы с этой просьбой особенно часто приходи из Москвы: так, были случаи, когда машины эвакуировали из парковочных карманов под знаком P, инспекторы ссылались на то, что де-юре автомобиль стоял в запретной зоне.

Также исключается правило, по которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается в том месте, где кончается желтая разметка. То есть теперь, если стоит такой знак, то независимо от протяженности желтой линии под ним парковаться нельзя будет на всей улице до следующего перекрестка или конца населенного пункта.

Правила хранения транспорта. Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности. Пока это разрешено, и в результате происходят наезды на стоящие машины.

За и против

По данным «Коммерсанта», предложения Минтранса раскритиковали эксперты Общественной палаты, они готовят соответствующее письмо в ведомство. Так, они посчитали, что на скорости 20 км/ч электросамокат может нанести серьезные увечья пешеходам, и разрешить им кататься можно только за пределами тротуаров.

В Мосгордуме идею с СИМ поддержали. Так, председатель думы Алексей Шапошников заявил, что они хотят дополнительно установить в Москве правила использования самокатов в парках, так как «большинство подобных аварий происходит именно там».

В «Мосгортрансе» поддержали ужесточение правил движения автобусов: «Это позволит обеспечить более безопасные условия перевозки пассажиров рейсов междугородного сообщения и коммерческих рейсов».

А вот гендиректор областного перевозчика «Мострансавто» Владислав Мурашов считает, что «из-за лимита на перевозки стоя придется увеличивать количество подвижного состава, а за ростом трафика возникнет необходимость пересмотреть и расширить сети дорог. Это нововведение может изменить индустрию».

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Метки:
гибдд, автобусы, правила дорожного движения, самокат
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Обсуждение
A T
Вчера, 19:17
20 км/ч среди пешеходов - это перебор. Для СИМов нужна полноценная инфраструктура. Вместо перекладывания хорошего асфальта, например. То, что некоторые неаккуратные ездуны по тротуарам и в подземных переходах, переоценивающие свои навыки и способности, ещё никого не травмировали, удача. И по уму, следует разделять велосипеды, самокаты и пр. как транспорт и как развлечение вместе с фитнесом (почему бы нет): одно дело - ехать куда-то по делам, другое - кататься, допустим, на роликах вдали от проезжих частей с выхлопами и безопасно для пешеходов при условии дисциплинированности последних. Особенно актуально, если вы физически активны, подвижны и не намерены за любую активность нести денежку в какой-нибудь фитнес-клуб.
И по-моему, вообще не стоит выезжать на проезжую часть без прав и тем более несовершеннолетним.
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