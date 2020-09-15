Что предлагают поменять

Перевозки пассажиров. Разгоняться до 90 км/ч разрешат только тем автобусам, которые оборудованы ремнями безопасности в салоне и исключительно сидячими местами, сообщает «Коммерсант». Для остальных лимит составит 70 км/ч. Это значит, что 400-й «экспресс» со стоячими местами не сможет ехать по М-11 быстрей 70 км/ч — по сути это междугородный маршрут, на котором ездят городские автобусы (кроме редких «Голазов»).

Автобусы, перевозящие детей, должны будут использовать оранжевые маячки. Кроме того, впервые вводится знак «Движение автобусов запрещено». А если сзади под стеклом автобуса загорелась надпись «Внимание, пассажир», то следующий за ним автомобиль будет обязан остановиться, дождаться, пока пройдут все пассажиры и табло погаснет, говорится в новых правилах.

Средства индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокаты, моноколеса, сегвеи, а также коньки, скейтборды, роликовые коньки и т. д. Ребенок до семи лет может кататься на них по тротуарам, пешеходным дорожкам в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7-14 лет сможет кататься там же, но уже один. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты.

При совместном движении с пешеходами на СИМ запретят разгоняться быстрее 20 км/ч. В пьяном виде кататься на электросамокате или скейтборде запретят.

Дорожные знаки. Зона действие знака 3.27 «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка». Отмечается, что жалобы с этой просьбой особенно часто приходи из Москвы: так, были случаи, когда машины эвакуировали из парковочных карманов под знаком P, инспекторы ссылались на то, что де-юре автомобиль стоял в запретной зоне.

Также исключается правило, по которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается в том месте, где кончается желтая разметка. То есть теперь, если стоит такой знак, то независимо от протяженности желтой линии под ним парковаться нельзя будет на всей улице до следующего перекрестка или конца населенного пункта.

Правила хранения транспорта. Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности. Пока это разрешено, и в результате происходят наезды на стоящие машины.