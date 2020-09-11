РБК рассказал о новой транспортной стратегии, которую разработал Минтранс РФ. Ведомство считает возможным, чтобы к 2035 году в российских городах общественный транспорт стал полностью бесплатным — за счет того, чтобы все дороги регионального значения, в том числе в городах, стали платными для всех авто, и грузовых, и личных.

Предполагается, что плата за проезд по дорогам введут с 2025 года. По мнению Минтранса, внедрение механизма «пользователь платит» поможет финансировать транспортную инфраструктуру. Также это простимулирует жителей чаще пользоваться общественным транспортом — и реже личным в крупных городах. На территориях населенных пунктов Минтранс предлагает стимулировать население ездить на велосипедах и самокатах, а в районах массовой застройки активно развивать «внеулочный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт)».

В ведомстве отмечают, что пока люди, наоборот, предпочитают пользоваться личным автомобилем. Иная ситуация только в Москве: «удобный общественный транспорт, парковочная политика» и другие факторы, по данным министерства, позволили вернуть часть пассажиров в городскую транспортную систему. Из-за этого в столице в два раза возросла популярность каршеринга — общее число перевезенных пассажиров в этом секторе превысило 47 миллионов человек, передает РБК.

Сейчас проект проходит стадию обсуждения, финальную версию внесут в правительство в феврале 2021 года.

Издание напомнило: Минтранс уже предлагал брать плату за проезд по дорогам общего пользования, включая въезд в города. Тогда инициатива вызвала волну критики, к тому же на тот момент идея противоречила российскому законодательству — наличие альтернативного бесплатного проезда было обязательным. Но в прошлом году это требование отменили. Теперь, например, по трассам в районах Крайнего Севера большегрузы могут проехать только за деньги.

Гендиректор «ВТБ-лизинга» Дмитрий Ивантер в разговоре с РБК назвал идею Минтранса сомнительной с экономической точки зрения: «Общественный транспорт — это государственная услуга, и она имеет свою себестоимость. Средства, получаемые от продажи билетов, и сегодня не окупают всю ее стоимость, и транспорт субсидируется за счет бюджетов Федерации». Он считает, что при введении бесплатного проезда на общественном транспорте основная нагрузка ляжет на бюджеты и будет распределена среди всех налогоплательщиков поровну.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов полагает, что такое нововведение возможно только в некоторых городах-миллионниках с развитой транспортной отраслью — в Москве и Санкт-Петербурге. По его мнению, такая стратегия сможет решить проблему с доступом к городской инфраструктуре и улучшить экологическую ситуацию.