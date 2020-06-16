В чем проблема

Из-за режима самоизоляции в Москве резко сократило число перемещений. Только в первую неделю изоляции (30 марта — 5 апреля) автомобилей на дорогах в день стало меньше на миллион, поездок на общественном транспорте — на 10 млн в день.

Благодаря этому на 46% снизилось количество ДТП и заметно сократился объем вредных выбросов в атмосферу. По данным снимков NASA и Роскосмоса с орбиты, во время режима самоизоляции концентрация диоксида азота в воздухе снизилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Сейчас почти все ограничения сняты, оформлять пропуска для передвижения больше не нужно, и транспортный поток снова увеличивается. Опросы, проведенные департаментом транспорта, показали, что 31% москвичей боятся заразиться коронавирусом в общественном транспорте. По этой причине 64% горожан предпочитают передвигаться на своей машине. Таким образом, в ближайшие месяцы автомобилей на дорогах станет сильно больше, в том числе из-за жителей Подмосковья, которые с автобусов и электричек могут пересесть на автомобили.