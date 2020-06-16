После снятия основных ограничений в мэрии заметили, что все больше людей стали пересаживаться с общественного транспорта на личный. Это может перегрузить дороги и навредить экологии. Для решения проблемы чиновники призывают не использовать машины для коротких поездок, сделать плавающее время начала рабочего дня и собираются снизить стоимость проезда вне часов пик.
Из-за режима самоизоляции в Москве резко сократило число перемещений. Только в первую неделю изоляции (30 марта — 5 апреля) автомобилей на дорогах в день стало меньше на миллион, поездок на общественном транспорте — на 10 млн в день.
Благодаря этому на 46% снизилось количество ДТП и заметно сократился объем вредных выбросов в атмосферу. По данным снимков NASA и Роскосмоса с орбиты, во время режима самоизоляции концентрация диоксида азота в воздухе снизилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом год назад.
Сейчас почти все ограничения сняты, оформлять пропуска для передвижения больше не нужно, и транспортный поток снова увеличивается. Опросы, проведенные департаментом транспорта, показали, что 31% москвичей боятся заразиться коронавирусом в общественном транспорте. По этой причине 64% горожан предпочитают передвигаться на своей машине. Таким образом, в ближайшие месяцы автомобилей на дорогах станет сильно больше, в том числе из-за жителей Подмосковья, которые с автобусов и электричек могут пересесть на автомобили.
В дептрансе подчеркивают, что своя машина не слишком хорошо защищает от ковида. Во-первых, контакт с общими поверхностями вроде лифта, магазинов и офисов все равно остается, тогда как «в общественном транспорте достигается максимально возможный уровень дезинфекции». Во-вторых, из-за машины люди становятся беспечнее и перестают соблюдать правила защиты.
Из-за возвращения к авто вернется и уровень загрязнения воздуха. Еще одной проблемой станет рост заторов на дорогах. По оценке дептранса, если только 10% пассажиров, которые до эпидемии пользовались общественным транспортом, пересядут на личные автомобили, пробки достигнут пиковых значений. А малоподвижный образ жизни людей скажется на их здоровье.
Чтобы избежать новых заражений и возвращения уровня загрязнения дептранс предлагает жителям сформировать новые привычки: вместо машин — пешеходные прогулки, поездки на велосипеде, самокате или электросамокате. Таких способов передвижения предлагают придерживаться примерно до середины осени.
Чиновники считают такой сценарий вполне возможным: половина всех регулярных поездок москвичей из дома на работу совершаются на расстояние до 10 километров. А 15-20% - на расстояние три-пять километров. «Многие перемещения при желании можно совершить пешком или на велосипеде и его аналогах, особенно при наличии соответствующей инфраструктуры», — считают в дептрансе.
Еще один способ — сглаживание нагрузки на транспортную систему в часы пик. Если работодатели разрешат сотрудникам приходить на работу не одновременно к конкретному времени, а в промежутке с 6-7 до 8-10 утра, нагрузка на инфраструктуру снизится. Возможности соблюдать безопасную дистанцию в общественном транспорте — увеличатся.
Одновременно планируется снизить стоимость поездки вне часов пик — это тоже поможет перераспределить нагрузку. Опробовать этот способ будут в сентябре на одной из линий метро. Также власти сократят интервалы движения наземного транспорта на загруженных маршрутах и увеличат вместимость поездов метро и на пригороде.