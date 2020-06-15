Экология ухудшилась

Опрос университета показал, что москвичи беспокоятся из-за экологической ситуации в Москве. Почти половина опрошенных считает, что за последние пять лет она ухудшилась. Среди наиболее острых проблем они назвали выхлопные газы автомобилей и выбросы предприятий.

«Транспортный комплекс Москвы в последние годы реализовал ряд экологических решений, связанных с развитием пешеходных пространств, вводом ограничений на движение грузового транспорта и т. д. Однако сегодня этого уже недостаточно. В городе остро стоит проблема наличия автомобилей низкого экологического класса. Горожане обеспокоены качеством воздуха и основным источником его загрязнения они считают старые автомобили», — добавили авторы исследования.

Сейчас экологи утверждают, что основным источником выбросов в Москве является вовсе не промышленность, а транспорт: на автомобили приходится до 90% всех выбросов, на предприятия — 10%. По словам директора природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Романа Пукалова, в столице «есть полосы экологического неблагополучия», но в целом состояние воздуха «удовлетворительное, гораздо лучше», чем в других крупных промышленных городах страны.

«Среди других мегаполисов мира Москва относительно неплохо стала смотреться в последние два-три года. В первую очередь это связано с теми непопулярными мерами по запрету въезда грузового автотранспорта в дневное время в черту города, по введению платных парковок, которые мгновенно разгрузили центр, по благоустройству и озеленению: озеленение вдоль дорог на 50-60% снижает уровень загрязнения атмосферного воздуха в домах, которые прилегают к проезжей части», — рассказывал он ТАСС.