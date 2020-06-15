Российский экономический университет имени Плеханова в апреле 2020 года провел опрос москвичей рассказать, как изменилось их использование личного и общественного транспорта за пять лет. Оказалось, люди стали чаще ходить пешком и отказываться от своих машин в пользу городского транспорта.
Почти 30% опрошенных стали меньше пользоваться автомобилем. 25% ездят также интенсивно, только 10% стали ездить чаще. 35% респондентов сказали, что вообще не используют машину в Москве. Основная причина отказа от личного авто — комфортный городской транспорт, на это указали 45% опрошенных. Еще 8% объяснили свой отказ предпочтением «активного образа жизни».
Из-за эпидемии коронавируса баланс между числом пешеходов и автомобилистов может нарушиться. Авторы исследования предполагают, что после снятия ограничений все больше людей будет отдавать предпочтение личному транспорту из соображений безопасности. Это может навредить как экономике, так и экологии.
Среди тех, кто перешел на общественный транспорт, половина выбрала его из-за «выросшего доступности и комфорта». Для еще 22% это стало вынужденной мерой: содержать автомобиль стало слишком дорого. Для 21% решающими стали пробки: на метро и автобусах они успевают сделать больше дел, чем при передвижении на своей машине.
45% опрошенных стали больше ходить пешком, у 42% интенсивность пеших прогулок не изменилась, а 10% стали ходить меньше. 60% пешеходов считают, что это полезно для здоровья и прогулки заменяют им фитнес. 22% подтолкнули к этому новые общественные пространства. Те, кто стал ходить пешком реже, в основном, просто переехали ближе к работе или не могут позволить себе это из-за состояния здоровья.
В опросе приняло участие 2,3 тысячи москвичей, респондентов из Зеленограда — 5%. Как отвечали отдельно зеленоградцы, неизвестно. Но, возможно, для нашего города картина иная, чем для Москвы в целом.
Опрос университета показал, что москвичи беспокоятся из-за экологической ситуации в Москве. Почти половина опрошенных считает, что за последние пять лет она ухудшилась. Среди наиболее острых проблем они назвали выхлопные газы автомобилей и выбросы предприятий.
«Транспортный комплекс Москвы в последние годы реализовал ряд экологических решений, связанных с развитием пешеходных пространств, вводом ограничений на движение грузового транспорта и т. д. Однако сегодня этого уже недостаточно. В городе остро стоит проблема наличия автомобилей низкого экологического класса. Горожане обеспокоены качеством воздуха и основным источником его загрязнения они считают старые автомобили», — добавили авторы исследования.
Сейчас экологи утверждают, что основным источником выбросов в Москве является вовсе не промышленность, а транспорт: на автомобили приходится до 90% всех выбросов, на предприятия — 10%. По словам директора природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Романа Пукалова, в столице «есть полосы экологического неблагополучия», но в целом состояние воздуха «удовлетворительное, гораздо лучше», чем в других крупных промышленных городах страны.
«Среди других мегаполисов мира Москва относительно неплохо стала смотреться в последние два-три года. В первую очередь это связано с теми непопулярными мерами по запрету въезда грузового автотранспорта в дневное время в черту города, по введению платных парковок, которые мгновенно разгрузили центр, по благоустройству и озеленению: озеленение вдоль дорог на 50-60% снижает уровень загрязнения атмосферного воздуха в домах, которые прилегают к проезжей части», — рассказывал он ТАСС.