Чего хотят депутаты

На совместном февральском заседании парламентариев Москвы и Московской области обсуждались источники неприятных запахов, от которых страдают жители столицы.

Председатель комиссии МГД по межпарламентскому сотрудничеству Людмила Стебенкова, фракция партии «Единая Россия», привела в пример свой округ (Печатники), жители которого периодически жалуются на повышенную концентрацию сероводорода в воздухе. Хотя на предприятиях в самом районе «проведена серьезная реконструкция предприятий, являющихся источниками выбросов в атмосферу». Проверки, по словам депутата, указывают на Подмосковье.

Такая ситуация является типичной для всей Москвы, поэтому необходимо жестче контролировать выбросы не только в Москве, но и на предприятиях Московской области, «которые серьезно влияют на экологическую обстановку», заявила Стебенкова.

Под контролем депутаты понимают получение информации о том, как контролируется качество воздуха, где и когда фиксировались вредные выбросы, кто их сделал, какие меры были приняты.

В разговоре с «Зеленоград.ру» председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин согласился с тем, что основные источники выбросов вредных веществ давно и хорошо всем известны. «Наверное, это необходимо, потому что москвичи — наиболее активная часть российских граждан. На любой инцидент, например, выброс сероводорода жители очень быстро реагируют. Хотя сероводород в небольших количествах совершенно безопасен: его же в профилакториях используют, в серных ваннах для поправки здоровья», — объяснил он.

В то же время, по его мнению, для обеспечения связи между жителями и руководством Москвы такие работы не будут лишними: «Зеленый патруль» в 2013 году сам создавал проект «Чем дышит Москва», в котором общественники определяли источники выбросов. Нагибин отметил, что выявить их сложно, потому что чаще всего это происходит по ночам. «Если и сбрасывают в воздух, то стараются это делать ночью, когда службы мониторинга не работают. Естественно, жалоба жителей приходит, службы приезжают на место, а ничего нет. Поэтому я бы предложил, если уж депутаты хотят заниматься мониторингом воздуха, может быть, им заняться именно ночным воздухом? Этим, в принципе, еще никто не занимался», — рассказал Нагибин.

Он объяснил, что станции мониторинга воздуха только фиксируют состояние воздуха в режиме реального времени и не посылают сигналы, если есть превышение ПДК.