По мнению депутатов Мосгордумы, жители столицы страдают от запахов из Подмосковья, потому что там еще нет такой системы экологического мониторинга, как в Москве. Депутаты городской и областной думы планируют фиксировать точки выбросов вредных веществ и больше контролировать промышленные предприятия. Разобрались, насколько эффективны такие меры.
На совместном февральском заседании парламентариев Москвы и Московской области обсуждались источники неприятных запахов, от которых страдают жители столицы.
Председатель комиссии МГД по межпарламентскому сотрудничеству Людмила Стебенкова, фракция партии «Единая Россия», привела в пример свой округ (Печатники), жители которого периодически жалуются на повышенную концентрацию сероводорода в воздухе. Хотя на предприятиях в самом районе «проведена серьезная реконструкция предприятий, являющихся источниками выбросов в атмосферу». Проверки, по словам депутата, указывают на Подмосковье.
Такая ситуация является типичной для всей Москвы, поэтому необходимо жестче контролировать выбросы не только в Москве, но и на предприятиях Московской области, «которые серьезно влияют на экологическую обстановку», заявила Стебенкова.
Под контролем депутаты понимают получение информации о том, как контролируется качество воздуха, где и когда фиксировались вредные выбросы, кто их сделал, какие меры были приняты.
В разговоре с «Зеленоград.ру» председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин согласился с тем, что основные источники выбросов вредных веществ давно и хорошо всем известны. «Наверное, это необходимо, потому что москвичи — наиболее активная часть российских граждан. На любой инцидент, например, выброс сероводорода жители очень быстро реагируют. Хотя сероводород в небольших количествах совершенно безопасен: его же в профилакториях используют, в серных ваннах для поправки здоровья», — объяснил он.
В то же время, по его мнению, для обеспечения связи между жителями и руководством Москвы такие работы не будут лишними: «Зеленый патруль» в 2013 году сам создавал проект «Чем дышит Москва», в котором общественники определяли источники выбросов. Нагибин отметил, что выявить их сложно, потому что чаще всего это происходит по ночам. «Если и сбрасывают в воздух, то стараются это делать ночью, когда службы мониторинга не работают. Естественно, жалоба жителей приходит, службы приезжают на место, а ничего нет. Поэтому я бы предложил, если уж депутаты хотят заниматься мониторингом воздуха, может быть, им заняться именно ночным воздухом? Этим, в принципе, еще никто не занимался», — рассказал Нагибин.
Он объяснил, что станции мониторинга воздуха только фиксируют состояние воздуха в режиме реального времени и не посылают сигналы, если есть превышение ПДК.
Для удобства можно составить интерактивную карту, где будут отражаться все источники этих выбросов, предложила председатель Комитета по экологии и природопользованию областной Думы Алла Полякова. Соловьев в качестве меры снижения выбросов предложил запретить въезд в Москву транспорта с низким экологическим классом двигателей. Также может помочь переход на электромобили и использование альтернативных видов топлива.
Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Мосгордуме Магомет Яндиев отметил, что в городе все природоохранные мероприятия раскиданы по различным программам, а единого нормативного акта нет. Хотя за последние пять лет в области экологии выпустили более шестидесяти федеральных законов, остаются серьезные противоречия, которые затрудняют правоприменительную практику.
Соглашаясь с этим, зампредседателя Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии РФ Александр Закондырин предложил депутатам МГД сформировать рабочую группу по подготовке проекта Экологического кодекса Москвы.
Сейчас информация об уровне загрязнения воздуха поступает с 60 автоматических станций контроля (три из них в Зеленограде: в 6-м, 11-м и 16-м микрорайонах). По данным учреждения «Мосэкомониторинг», которое управляет этими станциями, устойчивая динамика к снижению концентрации основных загрязняющих веществ наблюдается с 2010 года. А все предприятия химической и нефтегазовой промышленности в Москве вкладываются в реконструкцию.
В 2019 году по Москве поступило 8600 жалоб на воздух, передвижная лаборатория «Мосэкомониторинга» провела 1350 рейдов. На базе учреждения есть круглосуточная служба оперативного контроля загрязнения атмосферы, количество рейдов выросло вдвое, сократилось время прибытия на территорию.
В 2021 году за счет бюджета Москвы в ближнем Подмосковье введут в работу 15 новых автоматических станций контроля загрязнения атмосферы. В 2020 заменят павильоны и газоаналитическое оборудование на 13 существующих станциях. А все новые и некоторые действующие станции оснастят еще и датчиками аэрозольного загрязнения атмосферы.
Экологи утверждают, что основным источником выбросов является вовсе не промышленность, а транспорт: на автомобили приходится до 90% всех выбросов, на предприятия — 10%. По словам директора природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Романа Пукалова, в столице «есть полосы экологического неблагополучия», но в целом состояние воздуха «удовлетворительное, гораздо лучше», чем в других крупных промышленных городах страны.
«Среди других мегаполисов мира Москва относительно неплохо стала смотреться в последние два-три года. В первую очередь это связано с теми непопулярными мерами по запрету въезда грузового автотранспорта в дневное время в черту города, по введению платных парковок, которые мгновенно разгрузили центр, по благоустройству и озеленению: озеленение вдоль дорог на 50-60% снижает уровень загрязнения атмосферного воздуха в домах, которые прилегают к проезжей части», — рассказывал он ТАСС.
В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы также считают, что проводимые экологические мероприятия вполне успешно сдерживают рост загрязнения воздуха — в первую очередь благодаря реформе транспортной системы.
В 2018 году суммарный выброс загрязняющих веществ от автомобильного транспорта в Москве составил 782 тысячи тонн, что на 22% ниже, чем в 2010 году. Вблизи автотрасс с 2010 года по 2019-й в 2,3 раза снизились среднегодовые концентрации оксида углерода, в 2,4 раза — оксида азота, в 3,5 раза — диоксида серы. Концентрации диоксида азота с 2014 года снизились на всех типах городских территорий: около дорог — на 22%, на жилых территориях — на 19%, в целом по городу, с учетом природных территорий, — на 15%.
Как уточнил Андрей Нагибин, выбросы от автомобилей наиболее опасны в режим неблагоприятных метеоусловий: «Для нас это считается хорошей безоблачной погодой без ветра, а для экологов это неблагоприятные условия: все выбросы никак не передвигаются, а просто опускаются на голову».
Измерения и рейтинги состояния воздуха 2013 года указывали на значительное загрязнение атмосферы в соседних с Зеленоградом районах. Например, в Клину из-за предприятий химволокна, стекла, стройиндустрии и энергетики среднегодовая концентрация формальдегида превышала предельно допустимую концентрацию (ПДК) в три раза; бенз(а)пирена — в 1,8 раз.
В Солнечногорском городском округе люди жаловались на Хметьевский мусорный полигон, завод новых полимеров «Сенеж». Хотя уже тогда существенный вклад в загрязнение воздуха в этом районе районе вносило Ленинградское и Пятницкое шоссе. По данным районной администрации, концентрация выбросов на этих трассах в «часы пик» в приземном слое атмосферы составляла от 3 до 10 ПДК.
Сейчас, как и в целом по Москве, главным источником загрязнения воздуха в Зеленограде являются выхлопные газы машин. Таковы данные окружного филиала «Центра гигиены и эпидемиологии» и «Мосэкомониторинга».
В 2015 году Зеленоград признали самым экологичным округом Москвы по качеству атмосферного воздуха. А в 2019 году в районе Силино (10-12 микрорайоны) — оказался самый свежий воздух в Москве. Хотя в состав Силино, помимо жилых микрорайонов, входят две промзоны — Западная и Алабушево — это не помешало ему занять первое место в рейтинге. Вероятно, причина в большом количестве леса и отсутствии крупных торговых центров — это уменьшает концентрацию транспорта.
Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов рассказал, что на приемах люди регулярно говорят ему об «экологии нашего города». «Чаще всего это комплексная проблема, которая касается всей столицы. Мусорная реформа проходит сейчас по всей стране, например, но есть и локальные вопросы — в городе функционируют крупные предприятия, развивается транспортная и торговая инфраструктура. Как бывший муниципальный депутат района Силино, где в прошлом году по результатам исследований был самый свежий воздух в Москве, я знаю, что возможно строить комфортный и безопасный для жизни город», — сказал он. Также ему жаловались на качество воды.
По мнению Титова, контроль МГД показателей выбросов будет иметь значение. «Я считаю, что мы должны активнее использовать современные технические разработки для постоянного мониторинга и анализа среды, чтобы были все возможности оперативно наказывать нарушителей. Градация штрафов и степень ответственности должна быть простой — если имеют место быть регулярные нарушения, значит, должны приниматься соответствующие решения. Система штрафов нужна, а ещё лучше пресекать заранее возможности загрязнения», — заявил депутат.
Сейчас штрафы за превышение концентрации вредных веществ в воздухе для предприятий колеблются в районе 80-100 тысяч рублей.
По мнению председателя правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибина, хотя эта сумма и не является неподъемной для предприятия, штрафы и внеплановые проверки все равно являются проблемой: «И Росприроднадзор, и правительство Москвы в этом вопросе достаточно жесткие, поэтому такой надзор влияет на выбросы предприятий».
Жители Зеленограда и Солнечногорска также с опаской ждут строительства мусоросжигательного завода в Хметьево (МСЗ). Так, люди организовались, считая, что предприятие навредит здоровью людей и окружающей среде. «МСЗ являются источником экологической опасности более высокого уровня, чем отходы на свалках. Выбросы МСЗ способны к накоплению во всех средах — воде и почвах, в том числе в тканях человека и животных. Шлаки токсичны, а зольная пыль, попадающая с воздухом в легкие, человека убивает. Диоксины разлагаются 100 лет, при работе МСЗ будут выведены из оборота 8000 га сельскохозяйственных земель после года работы, создастся дефицит питьевой воды», — писала одна из активисток Елена Акимова.
«В Солнечногорске расположены заводы „Сенеж“, „Пларус“, „Европласт“, которые загрязняют атмосферу в городе. Дополнительная экологическая нагрузка в виде мусоросжигательных заводов для солнечногорцев будет неприемлема», — считает член экспертного совета при минэкологии Московской области и Общественной палаты Подмосковья Елена Гришина.
Тогда в областном минэкологии не согласились этой точкой зрения. Чиновники заявили, что мнение о «неэкологичности и вредности термического обезвреживания» является «устойчивым заблуждением». «Сегодня это самая чистая технология, стремящаяся к нулевому захоронению. В некоторых случаях остаются золошлаки, которые инертны и наносят минимальный ущерб», — сказали «Известиям» в министерстве.
«Это сложный вопрос, — сказал Андрей Титов „Зеленоград.ру“. — Я неоднократно встречался с несколькими группами активистов и эко-защитников. Как у депутата у меня нет никаких прямых полномочий влиять на ход процессов, так как это компетенция областной Думы. Но как зеленоградец я обеспокоен. Поэтому я уже направил рабочее письмо на имя губернатора Московской области и Мособлдумы, чтобы создать рабочую группу по пограничным вопросам. Таким образом мы сможем разобраться и получить достоверную информацию в том числе и о строительстве завода».
Он рассказал, что обсуждал с заместителем мэра Москвы Петром Бирюковым поездку на мусороперерабатывающий завод в Калужскую область — чтоб увидеть сам, как он работает.