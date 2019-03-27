В зеленоградском районе Силино - 10, 11 и 12 микрорайон - оказался самый свежий воздух в Москве, по данным исследования Яндекса.

Основная причина загрязнения воздуха в больших городах – выхлопы от машин, считают в Яндексе. На втором месте – выбросы промышленных предприятий. Также на чистоту воздуха влияет погода - как быстро вредные примеси рассеиваются. Хотя в состав Силино, помимо жилых микрорайонов, входят две промзоны – Западная и Алабушево - это не помешало ему занять первое место в рейтинге.

На территории Силино относительно много леса, что препятствует распространению загрязненного воздуха. Также в Силино нет крупных торговых центров и всего одна загруженная улица - Панфиловский проспект - это уменьшает концентрацию транспорта, соответственно, вредных веществ в воздухе меньше, чем в других частях города.