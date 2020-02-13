Мусоросжигательному заводу рядом с Зеленоградом выдали разрешение на строительство 13.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственных зданий на участке, выделенном под «предприятие термической переработки отходов» рядом с деревней Хметьево. Попросту: мусоросжигательного завода в 20 километрах от Зеленограда. Сроки начала работ пока неизвестны.

«Похоже, мусоросжигательный завод в Хметьево получил разрешение на строительство», — написали активисты «Экообороны Московской области». Они заметили, что в списке разрешений на строительство появился выданный компании «АГК-1» документ на возведение «производственных зданий» на участке № 50:09:0020544:160.

Это тот участок в Солнечногорском районе, который перевели из лесфонда в земли промышленности для строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). Активисты приезжали в Хметьево, чтобы проверить, что там происходит. Охранник сказал им, что «начинается рекультивация старой хметьевской свалки, которая была закрыта в 2014 году». Однако в свете новостей о выдаче разрешения на строительство активисты предположили, что идет подготовка к стройке.

Так и оказалось. В «РТ-Инвест» «Зеленоград.ру» подтвердили, что их предприятию действительно выдали разрешение на строительство и речь идёт о МСЗ. Ориентировочный срок начала работ в компании назвать не смогли, пояснив, что еще предстоит найти подрядчика, который займется строительством.

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МСЗ в Хметьево он станет частью общей территориальной схемы по обращению с отходами Московской области: власти заявили, что мощности имеющихся полигонов почти полностью исчерпаны и решили построить четыре МСЗ и 13 мусороперерабатывающих комплексов (один из них в Поварово, тоже рядом с Зеленоградом).

Под строительство в аренду на 10 лет передан участок площадью 17 гектаров. Арендатор — «Альтернативная генерирующая компания» (АГК-1). Компания образована в 2016 году для реализации проекта правительства «Чистая страна». Это «дочка» компании «РТ-Инвест», созданной в 2012-м при участии госкорпорации «Ростех». Сейчас учредителями и участниками «АГК-1» числятся семь организаций, в их числе фирмы, учрежденные «РТ-Инвест», «Роснано» и «Газпромбанком».

В «РТ-Инвест» сообщили, что проект завода получил все необходимые экспертные заключения, в том числе государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы России. Сроки реализации проекта — 2021-2022 годы. Предполагается, что мощность завода составит 700 тысяч тонн в год: 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 тысяч будут зарезервированы для мусора из Московской области. Отходы будут «термически перерабатывать» (то есть сжигать) при температуре 1260 градусов, которая «обеспечивает уничтожение диоксинов». Выделяемая тепловая энергия будет преобразована в электрическую.

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, хметьево
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