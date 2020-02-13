«Похоже, мусоросжигательный завод в Хметьево получил разрешение на строительство», — написали активисты «Экообороны Московской области». Они заметили, что в списке разрешений на строительство появился выданный компании «АГК-1» документ на возведение «производственных зданий» на участке № 50:09:0020544:160.

Это тот участок в Солнечногорском районе, который перевели из лесфонда в земли промышленности для строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). Активисты приезжали в Хметьево, чтобы проверить, что там происходит. Охранник сказал им, что «начинается рекультивация старой хметьевской свалки, которая была закрыта в 2014 году». Однако в свете новостей о выдаче разрешения на строительство активисты предположили, что идет подготовка к стройке.

Так и оказалось. В «РТ-Инвест» «Зеленоград.ру» подтвердили, что их предприятию действительно выдали разрешение на строительство и речь идёт о МСЗ. Ориентировочный срок начала работ в компании назвать не смогли, пояснив, что еще предстоит найти подрядчика, который займется строительством.