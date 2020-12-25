Зачем тогда строили мост

Когда в 2016 году зеленоградская администрация решала, что мост все-таки нужен, то аргументировала это тем, что ведь мост был когда-то запланирован. Впервые о строительство надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади архитекторы говорили ещё в конце 1960-х. На самом деле тогда переход через шестиполосный Савёлкинский проезд не был оборудован светофором. Но сейчас этот переход стал регулируемым. При этом специалисты утверждают, что светофор в этом месте не создаёт пробок из-за адаптивной регулировки.

Мост строили с перерывами с марта 2018 года. Простои были из-за смены подрядчика, затем работы останавливали во время карантина. Во время стройки сделали и вторую «зебру» — между «Флейтой» и бизнес-центром, тоже со светофором. Но потом его убрали, поскольку он считался временным — устроенным на период строительства. Хотя люди просили оставить этот переход — по нему было удобнее идти в сбербанк, магазин или парк Победы, — и специалисты их поддержали.

Новый надземный переход спроектирован в стиле брутализма и, по замыслу проектировщиков, сооружение должно «перекликаться с модернистской стилистикой „Флейты“ и префектуры». Со стороны корпуса 360 сделаны два входа в переход с пешеходной дорожки. Один из них примыкает к детской площадке.