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Открыт новый пешеходный мост через Савелкинский проезд. Он расположен так, что провоцирует пешеходов нарушать правила 25.12.2020 ZELENOGRAD.RU

В новом надземном переходе между префектурой и «Флейтой» включили свет, ходят люди, а строители доделывают что-то по мелочам. Формально все работы были завершены в ноябре, но строители ждали разрешения на ввод моста в эксплуатацию. Пока официального открытия не было, но ходить по мосту можно — ограждение на входе убрано, проход открыт, в темное время суток горит свет. Устроен лифт для подъема и спуска на лестницу, но он пока отключен. Впрочем, возможно, этот мост построили зря.

Мост провоцирует нарушать

Этот мост отличается от других надземных переходов тем, что одна из его сторон выходит на островок, окруженный со всех сторон проезжей частью. Чтобы дойти до Центральной площади, людям придется пройти назад, и дождаться «зеленого» светофора на «зебре» на пересечении Савелкинского проезда и выезда от префектуры (на схеме ниже этот маршрут обозначен синей линией). Или, наоборот, пройти вперед и по «зебрам» обойти круг возле префектуры (зеленая линия).

Альтернатива — перебежать двухполосный выезд от префектуры (красная линия). Скорее всего, многие пешеходы так и будут делать. Но тогда не приходится говорить, что строительство внеуличного перехода положительно влияет на безопасность.

«Зебра» дублирует мост

В центре организации дорожного движения (ЦОДД) это поняли и настояли на сохранении существующей "зебры" со светофором.  Она-то заканчивается в удобном месте. Этот переход пользуется значительным спросом, пояснили свою позицию в ЦОДД. Он обеспечивает безопасный переход улицы для всех групп пешеходов, а поскольку само пересечение оборудовано светофором — наличие перехода не создают пробок. 

Правда, тогда непонятно, зачем было тратить почти 400 миллионов на пешеходный мост. И затраты на этом не заканчиваются: мост надо обслуживать и ремонтировать. Сколько это стоит, пока неизвестно.

Зачем тогда строили мост

Когда в 2016 году зеленоградская администрация решала, что мост все-таки нужен, то аргументировала это тем, что ведь мост был когда-то запланирован. Впервые о строительство надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади архитекторы говорили ещё в конце 1960-х. На самом деле тогда переход через шестиполосный Савёлкинский проезд не был оборудован светофором. Но сейчас этот переход стал регулируемым. При этом специалисты утверждают, что светофор в этом месте не создаёт пробок из-за адаптивной регулировки.

Мост строили с перерывами с марта 2018 года. Простои были из-за смены подрядчика, затем работы останавливали во время карантина. Во время стройки сделали и вторую «зебру» — между «Флейтой» и бизнес-центром, тоже со светофором. Но потом его убрали, поскольку он считался временным — устроенным на период строительства. Хотя люди просили оставить этот переход — по нему было удобнее идти в сбербанк, магазин или парк Победы, — и специалисты их поддержали.

Новый надземный переход спроектирован в стиле брутализма и, по замыслу проектировщиков, сооружение должно «перекликаться с модернистской стилистикой „Флейты“ и префектуры». Со стороны корпуса 360 сделаны два входа в переход с пешеходной дорожки. Один из них примыкает к детской площадке.

Как вы считаете, где будет ходить больше людей?
По новому мосту
По старой «зебре»
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Метки:
микрорайон 3, пешеходы, пешеходный переход, савелкинский проезд, внеуличный пешеходный переход
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Обсуждение
Kill Digit
1 час назад
Впрочем, возможно, этот мост построили зря.
Мост на этом месте не зря, но как его построили - лучше бы не строили. Строить надо было с привязкой к местности, а не только сам локальный объект, тогда было бы удобно и часть дорожной пешеходной сети можно было и нужно ликвидировать, а пролёт моста сделать короче.

Надо было делать так:
1. От остановки Тысяча мелочей прямая дорога с плавным подъёмом на переход (дорожку вдоль проспекта под мост можно было ликвидировать).
2. От остановки Парк победы плавный подъём в переход (въезд к префектуре в этом месте можно было сделать от въезда к префектуре под переходом к префектуре, если такой въезд нужен), тогда бы и лифт не потребовался (требующий более сложного обслуживания чем просто переход и можно было бы его обустроить в другом переходе к префектуре, но там неплохо бы 2 лифта организовать или ещё один спуск для более прямого выхода к остановке перенесённой ближе к МИЭТу).
3. Выход прямо из перехода к префектуре по одному уровню.
4. Возможно так же прямой переход/выход прямо в ТРЦ Савёлки (ныне закрытый) или плавный спуск вдоль Савёлкинского проезда.
5. Дорожную пешеходную сеть от остановки Парк победы и от префектуры до перекрёстка ликвидировать, само собой ликвидировать светофорные пешеходные переходы, т.к. пешеходам там просто не чего было бы там делать (т.к. нет дорог туда).

Сейчас по хорошему надо:
1. доработать переход, что бы был прямой выход к префектуре (ещё один пролёт) и плавный спуск к остановке Парк победы (тогда и лифт может не понядобится), а так же можно рассмотреть возможность перехода в ТРЦ Савёлки.
2. Запретить префектурским выезжать на Центральный по прямой и разрешить выезд только направо, что упростит перекрёсток.
Тогда уже не понадобятся дорожки под мост и соответственно светофорные переходы, потому как пешеходам там просто не чего будет делать.
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