Новую остановку на Георгиевском проспекте возле поликлиники и травмпункта откроют до конца года. Итого от решения её поставить до установки пройдёт три года 21.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Устройство новой автобусной остановки напротив поликлиники и травмпункта в 20-м микрорайоне префектура одобрила ещё в начале 2019 года. Но двух лет для этого оказалось мало. Теперь стало известно, то нужно подождать ещё один год.

Сначала новую остановку планировали сделать в 2020 году, поскольку есть определенный регламент: департамент транспорта должен был включить её в адресный перечень строительства и реконструкции остановочных пунктов, затем дать задание на разработку проекта и так далее. Почему это делается так долго, неизвестно.

Но сейчас в «Мосгортрансе» «Зеленоград.ру» сообщили, что проект на устройство остановочного пункта «уже разработан и согласован, ЦОДД (Центр организации дорожного движения) проводит строительные работы». В ЦОДД в свою очередь сказали, что на месте пока не работают, но подтвердили, что в конце года намерены всё доделать.

Остановка нужна в основном нужна жителям 23-го микрорайона. Чтобы уехать в 23-й микрорайон, посетителям поликлиники и травмпункта в 20-м микрорайоне приходится переходить Георгиевский проспект и идти назад метров 300 к остановке «Ледовый дворец» — здесь можно сесть на автобус 400К, который ходит нечасто.

«У жителей 23-го микрорайона есть хотя бы возможность дойти до остановки и уехать к себе на автобусе 400К. А жители 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-го микрорайонов могут добраться до поликлиники и травмпункта в 20-м только с пересадками — прямого автобусного маршрута нет.

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Метки:
пассажирские перевозки, микрорайон 20, автобусная остановка, микрорайон 23 (зеленый бор)
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Новую остановку на Георгиевском проспекте возле поликлиники и травмпункта откроют до конца года. Итого от решения её поставить до установки пройдёт три года Новости
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