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Новую автобусную остановку сделают напротив поликлиники в 20 микрорайоне 20.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Чтобы уехать в 23-й микрорайон, посетителям поликлиники и травмпункта в 20-м микрорайоне приходится переходить Георгиевский проспект и идти назад метров 300 к остановке «Ледовый дворец» — здесь можно сесть на автобус 400К. Решено устроить для них новую остановку напротив поликлиники. Но не раньше 2020 года.

Новую автобусную остановку обустроят по обращению жителей 23 микрорайона, это решение одобрено «Мосгортрансом» и окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Теперь департамент транспорта должен включить эту остановку в адресный перечень строительства и реконструкции остановочных пунктов на 2020 год.

Сейчас из «старого» города в 23 микрорайон ходит автобус 32К, из «нового» — 16, 400 Т и 400К. От поликлиники и травмпункта в новый микрорайон можно уехать только на 400К.

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