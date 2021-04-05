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На пересечении Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта поставят дополнительный светофор. Существующий иногда плохо видно 05.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Дополнительный светофор поставят на разделительной полосе Солнечной аллее слева по ходу движения к Панфиловскому проспекту. Он нужен для дополнительного информирования водителей: могут быть ситуации, когда светофор справа закрыт крупногабаритным транспортом — на этот случай будет светофор слева.

Перекресток Солнечная аллея—Панфиловский проспект считается аварийным — здесь часты столкновения машин, есть пострадавшие в авариях. Автоинспекция предложила поставить здесь дополнительный светофор, потому что светофор справа они видят не всегда, пояснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). ГИБДД привела аргументы: на этом перекрестка за три года (2018-2020) произошло 13 столкновений транспорта, в которых пострадали 16 человек, в том числе один ребенок.

С предложением согласилась комиссия по безопасности дорожного движения. До 20 мая должны перенести дорожные знаки «стоп-линия» и «указатель направления» (его ставят непосредственно перед перекрестком), а поставить новый светофор — в 3-м квартале года, то есть, до октября.

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Метки:
автомобиль, панфиловский проспект, безопасность дорожного движения, солнечная аллея, светофор
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 18:36
Продвинуть светофор на 50 метров вперёд (на углы островков), а правый поворот сделать безсветофорным, что сократит путь по перекрёстку в 3-4 раз (с 60 метров до 15-20 метров непосредственно пересекающих полос) и не придётся постоянно подсвечивать стрелку на право. Это позволит через одну фазу пропускать больше авто, а возможно и фазу сделать короче, т.к. не надо будет учитывать подлётное время в 50 метров от стоп линии до пересечения потоков и аналогично доезжающий транспорт при смене фазы на следующую.
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