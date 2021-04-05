Перекресток Солнечная аллея—Панфиловский проспект считается аварийным — здесь часты столкновения машин, есть пострадавшие в авариях. Автоинспекция предложила поставить здесь дополнительный светофор, потому что светофор справа они видят не всегда, пояснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). ГИБДД привела аргументы: на этом перекрестка за три года (2018-2020) произошло 13 столкновений транспорта, в которых пострадали 16 человек, в том числе один ребенок.

С предложением согласилась комиссия по безопасности дорожного движения. До 20 мая должны перенести дорожные знаки «стоп-линия» и «указатель направления» (его ставят непосредственно перед перекрестком), а поставить новый светофор — в 3-м квартале года, то есть, до октября.