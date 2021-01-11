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Камеры контроля нарушений поставят ещё на трёх перекрёстках. В прошлом году там были аварии с пострадавшими 11.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД поставят на пересечении Центрального проспекта и улицы Юности, улиц Андреевка и Логвиненко и Панфиловского проспекта с улицей Каменка. На этих перекрестках в прошлом году произошло несколько дорожных аварий с пострадавшими — хотя там регулируемые пешеходные переходы. Камеры должны поставить в этом году — более точные сроки пока неизвестны.

Какие именно нарушения будут фиксировать камеры, не уточняется. Поставить их предложила зеленоградская автоинспекция, проанализировав статистику ДТП в 2020 году. Три перекрестка считаются очагами аварийности.

Пересечение Центрального проспекта и улицы Юности
Пересечение улиц Андреевка и Логвиненко
Пересечение улицы Каменка и Панфиловского проспекта

ГИБДД предложила еще ряд мер для повышения безопасности дорожного движения в Зеленограде. В частности, на кругу возле МИЭТа снизят максимальную разрешенную скорость до 50 км/ч. Знаки появятся в течение трех месяцев.

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Метки:
безопасность дорожного движения, камеры видеонаблюдения
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