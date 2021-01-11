Камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД поставят на пересечении Центрального проспекта и улицы Юности, улиц Андреевка и Логвиненко и Панфиловского проспекта с улицей Каменка. На этих перекрестках в прошлом году произошло несколько дорожных аварий с пострадавшими — хотя там регулируемые пешеходные переходы. Камеры должны поставить в этом году — более точные сроки пока неизвестны.
Какие именно нарушения будут фиксировать камеры, не уточняется. Поставить их предложила зеленоградская автоинспекция, проанализировав статистику ДТП в 2020 году. Три перекрестка считаются очагами аварийности.
ГИБДД предложила еще ряд мер для повышения безопасности дорожного движения в Зеленограде. В частности, на кругу возле МИЭТа снизят максимальную разрешенную скорость до 50 км/ч. Знаки появятся в течение трех месяцев.