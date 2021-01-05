СТО Зеленоград: спонсор темы
1
На кругу возле МИЭТа снизят максимальную разрешенную скорость. Знаки поставят до конца марта 05.01.2021 ZELENOGRAD.RU

На пересечении Центрального проспекта и Солнечной аллеи — круговой перекресток без светофора. В прошлом году здесь произошло три аварии, в которых пострадали люди. Решено ограничить скорость движения транспорта до 50 км/ч.

Снизить разрешенную скорость на этих участках дороги предложила автоинспекция, с ней согласилась комиссия по безопасности дорожного движения. Перед круговым перекрестком между «Ангстремом» и МИЭТом поставят знаки ограничения скорости и «направление поворота» — в двух направлениях.

Такой же будет максимальная разрешенная скорость движения на участке Заводской улице возле парка «Зеленый бор». Два столкновения с тремя пострадавшими произошли на Заводской улице — на её участке между промзоной и 23-м микрорайоном, рядом с пересечением Заводской и Георгиевского проспекта. Здесь к знаку ограничения движения добавят знак «Прочие опасности» — он предупреждает водителей о существующей (но не конкретной) опасной ситуации, его ставят на расстоянии 50-100 м до начала потенциально опасного участка. В протоколе отмечается, что этот участок дороги — объект незавершенного строительства. Имеется в виду проезд от Заводской улицы мимо пруда к 23-му микрорайону, который никак не достроят. Здесь нет нормального освещения, а поскольку участок дороги — строительный объект, освещение должны сделать в процессе достройки дороги.

В прошлом году руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык заявил, что считает необходимым снижение разрешенной скорости движения в черте города с 60 до 50 км/ч. «Россия до сих пор не решилась на снижение в черте города, хотя таким рекомендациям Всемирной организации здравоохранения последовали в большинстве развитых стран мира, — сказал Кизлык Autonews.ru. — К тому же ненаказуемый порог превышения скорости в России существенно выше, чем за рубежом — 20 км/ч». Его поддержал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. «В случае наезда автомобиля на пешехода у последнего есть шансы выжить и не остаться инвалидом, только если скорость машины будет не выше 50 километров в час», — сказал Шумский.

Читайте также
В Московской области объявили о снижении скорости до 50 км/ч, а потом передумали. ГИБДД оказалась против
Поддерживаете ли вы решение ограничить скорость возле МИЭТа до 50 км/ч
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 51 человек
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автомобиль, центральный проспект, солнечная аллея, ограничение скорости
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
Вчера, 15:22
Может быть, нужно не снижать разрешённую скорость, а именно сократить нештрафуемые +20? Если вы не спите за рулём, вы почувствуете, что скорость ощутимо больше 60 км/ч, но не до 79 же.
и Солнечного проспекта
Задумались :)
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Более половины врачей в Москве переболели ковидом, сказал Собянин. Раньше мэрия уверяла, что не может вести такую статистику Новости
«Напишете заявление — мы вас найдем и зарежем». Виновники ДТП избили несовершеннолетнего пассажира ехавшей впереди машины, а потом устроили слежку Истории
На кругу возле МИЭТа снизят максимальную разрешенную скорость. Знаки поставят до конца марта Новости
Рождество в Зеленограде. Храмы, транспорт, ограничения из-за ковида и онлайн-трансляции Гид
Соревнования «Рождественская лыжня» для взрослых — 8 января на лыжероллерной трассе Афиша
Свободных мест в зеленоградской поликлинике для вакцинирования от ковида почти не осталось Новости
Как правильно кормить птиц зимой? Ответы
Пенсионерам и студентам разблокируют социальные карты после вакцинации от ковида Новости
Куда сдать новогоднюю ёлку на переработку в Зеленограде и окрестностях. Адреса приёмных пунктов Ответы
Во дворе 3 микрорайона мужчина убил ножом студента. Его нашли по камерам видеонаблюдения Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Первым новорожденным Зеленограда в 2021 стала девочка Кира Новости
Проезд в автобусах и метро подорожал со 2 января Новости
Проезд в электричке резко подорожал со 2 января Новости
Содержание и капремонт домов подорожали с 1 января Новости
Жители пятиэтажек не могут разъехаться при переселении по программе реновации. Вот как выглядят обещания мэрии и реальность Истории
Салон красоты «Дарья» в 17-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
История деревни Скрипицыно, в честь которой переименуют улицу 1 Мая в Крюково Истории
Старый новый Зелмедцентр. Как работает старейшая зеленоградская частная клиника Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру