Такой же будет максимальная разрешенная скорость движения на участке Заводской улице возле парка «Зеленый бор». Два столкновения с тремя пострадавшими произошли на Заводской улице — на её участке между промзоной и 23-м микрорайоном, рядом с пересечением Заводской и Георгиевского проспекта. Здесь к знаку ограничения движения добавят знак «Прочие опасности» — он предупреждает водителей о существующей (но не конкретной) опасной ситуации, его ставят на расстоянии 50-100 м до начала потенциально опасного участка. В протоколе отмечается, что этот участок дороги — объект незавершенного строительства. Имеется в виду проезд от Заводской улицы мимо пруда к 23-му микрорайону, который никак не достроят. Здесь нет нормального освещения, а поскольку участок дороги — строительный объект, освещение должны сделать в процессе достройки дороги.

В прошлом году руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык заявил, что считает необходимым снижение разрешенной скорости движения в черте города с 60 до 50 км/ч. «Россия до сих пор не решилась на снижение в черте города, хотя таким рекомендациям Всемирной организации здравоохранения последовали в большинстве развитых стран мира, — сказал Кизлык Autonews.ru. — К тому же ненаказуемый порог превышения скорости в России существенно выше, чем за рубежом — 20 км/ч». Его поддержал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. «В случае наезда автомобиля на пешехода у последнего есть шансы выжить и не остаться инвалидом, только если скорость машины будет не выше 50 километров в час», — сказал Шумский.