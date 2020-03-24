В Московской области объявили о снижении скорости до 50 км/ч, а потом передумали. ГИБДД оказалась против 24.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков объявил, что с 1 июня на более чем сотне дорог Подмосковья скоростной режим снизят до 50 км/ч. На следующий день оказалось, что управление ГИБДД официально против таких нововведений.

Где хотели снизить максимальную скорость

В минувшую пятницу министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на вице-губернатора региона Игоря Трескова сообщило, что в 36 муниципалитетах с лета будет снижен скоростной режим — с 60 до 50 км/ч. Об этих планах говорилось еще в ноябре 2019 года.

Предполагалось, что изменения коснутся 126 дорог (448 участков), где повышали уровень безопасности дорожного движения: построили тротуары, установили новые металлические ограждения, опоры освещения, дорожные знаки и искусственные дорожные неровности, а также оборудовали пешеходные переходы.

Особое внимание уделят дорогам, где расположены места «социального притяжения и социально-значимые объекты», а также участкам, где проезжая часть находится рядом с жилыми домами.

«Снижение скоростного режима в населённых пунктах является общемировым трендом. Это позволяет повысить уровень безопасности на дороге, а также предотвратить аварии, в том числе наезды на пешеходов», — приводит слова Трескова «Рамблер».

В сообщении министерства утверждалось, что решение о снижении скоростного режима было принято «после дополнительного обследования дорог совместно с областным ГИБДД» из-за «высокой тяжести последствий ДТП с участием пешеходов», у которых нет шансов выжить при скорости 80 км/ч. Эта скорость появилась потому, что превышение на 20 км/ч по нынешним правилам не наказывается, поэтому многие водители при ограничении 60 ездят со скоростью 80 км/ч.

Планировалось, что уже в апреле на участках установят соответствующие дорожные знаки и камеры.

Почему передумали

Уже на следующий день областная ГИБДД заявила: «Управлением ГИБДД решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 км/ч на дорогах федерального и регионального значения не принималось. Кроме того, управление ГИБДД Московской области против снижения нештрафуемого порога скорости».

Через два часа опровержение планов по снижению скорости появилось и на сайте правительства Московской области. «Решение о снижении скоростного режима на дорогах Московской области не принято, данный вопрос требует дополнительной проработки и обсуждения с общественностью», — сказал Тресков.

Повышать или снижать?

В 2017 году на нескольких участках дорог в Московской области уже вводилось ограничение скорости в 50 км/ч для снижения аварийности. Правда, позже на ряде дорог скоростной режим был, наоборот, повышен, писал «Коммерсант». Так, нововведения коснулись участков Пятницкого, Егорьевского, Можайского, Каширского, Носовихинского, Рогачевского, Волоколамского шоссе, а также автодорог Москва—Жуковский и Щелково—Фряново.

Тогда речь также шла о снижении смертельных ДТП. Тресков, будучи в 2017 году министром транспорта, говорил: «Ограничение максимально разрешенной скорости направлено на снижение количества погибших в ДТП. Почти 40% человек погибает в ДТП именно в населенных пунктах. При этом основными видами нарушений являются наезды на пешеходов и встречное столкновение транспортных средств».

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Сооснователь фонда «Городские проекты» Илья Варламов, комментируя идею минтранса снизить максимальную скорость в Подмосковье, отметил: «Должен сказать, что это отличное решение. И реализовывать его нужно не в рамках одного региона, а в масштабах всей страны. Но все равно это шаг вперед. Лишь в населенных пунктах Московской области в прошлом году было 353 погибших и 4083 раненых из-за ДТП. Конечно же, причин ДТП много. Это и плохие дороги, и алкоголь, и нарушение правил дорожного движения. Но есть один критический момент — это скорость. Скорость — ключевой фактор риска на дорогах, она влияет как на вероятность аварии, так и на серьёзность последствий».

Заместитель главы общественного совета при минтрансе Московской области Андрей Мухортиков в 2017 году объяснял «Коммерсанту», что столичные власти уже несколько лет пытаются добиться снижения скоростного режима на городских улицах, но, например, в 2014 году большинство граждан выступили против этой инициативы. «Поможет ли снижение скоростного режима в конкретных местах, зависит от того, будут ли водители новый режим соблюдать. А это, в свою очередь, зависит от наличия камер фотовидеофиксации в этих местах» , — сказал он.

В 2019 году скоростной режим был снижен на 73 участках дорог в 34 муниципалитетах Московской области. В 2020 году для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов запланировано установить 1,5 тысячи искусственных неровностей, 350 новых светофоров, построить около 300 километров новых линий наружного освещения и не менее 250 километров тротуаров, оборудовать направленной подсветкой 500 пешеходных переходов.

В Зеленограде на Солнечной аллее за 100-150 метров до пересечения с Панфиловским проспектом снизят максимальную разрешенную скорость с 60 до 50 км/ч. Решение приняла префектура после заявления московского руководства, чтобы избежать аварий. При этом 73% читателей Зеленоград.ру высказались против снижения скорости на других улицах города.

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Метки:
московская область, правила дорожного движения, скорость
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