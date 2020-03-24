Сооснователь фонда «Городские проекты» Илья Варламов, комментируя идею минтранса снизить максимальную скорость в Подмосковье, отметил: «Должен сказать, что это отличное решение. И реализовывать его нужно не в рамках одного региона, а в масштабах всей страны. Но все равно это шаг вперед. Лишь в населенных пунктах Московской области в прошлом году было 353 погибших и 4083 раненых из-за ДТП. Конечно же, причин ДТП много. Это и плохие дороги, и алкоголь, и нарушение правил дорожного движения. Но есть один критический момент — это скорость. Скорость — ключевой фактор риска на дорогах, она влияет как на вероятность аварии, так и на серьёзность последствий».

Заместитель главы общественного совета при минтрансе Московской области Андрей Мухортиков в 2017 году объяснял «Коммерсанту», что столичные власти уже несколько лет пытаются добиться снижения скоростного режима на городских улицах, но, например, в 2014 году большинство граждан выступили против этой инициативы. «Поможет ли снижение скоростного режима в конкретных местах, зависит от того, будут ли водители новый режим соблюдать. А это, в свою очередь, зависит от наличия камер фотовидеофиксации в этих местах» , — сказал он.

В 2019 году скоростной режим был снижен на 73 участках дорог в 34 муниципалитетах Московской области. В 2020 году для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов запланировано установить 1,5 тысячи искусственных неровностей, 350 новых светофоров, построить около 300 километров новых линий наружного освещения и не менее 250 километров тротуаров, оборудовать направленной подсветкой 500 пешеходных переходов.

В Зеленограде на Солнечной аллее за 100-150 метров до пересечения с Панфиловским проспектом снизят максимальную разрешенную скорость с 60 до 50 км/ч. Решение приняла префектура после заявления московского руководства, чтобы избежать аварий. При этом 73% читателей Зеленоград.ру высказались против снижения скорости на других улицах города.