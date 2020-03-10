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У пересечения Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта снизят максимальную разрешенную скорость. Знаки поставят до конца марта 10.03.2020 ZELENOGRAD.RU

С 60 до 50 км/ч снизят максимальную скорость на Солнечной аллее за 100-150 метров до пересечения с Панфиловским проспектом. Решение принято префектурой после заявления московского руководства о планах снизить скоростной режим движения транспорта по всей Москве, чтобы избежать аварий.

В прошлом году возле пересечения Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта произошло несколько столкновений машин, пострадали четыре человека. Этот участок дороги попал в формируемый ГИБДД список «мест концентрации ДТП». Этим и объясняется выбор места, где снизят разрешенную скорость. Соответствующие дорожные знаки должны поставить до 1 апреля — то есть, они могут появиться в любой момент в марте.

Ранее руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык заявил, что считает необходимым снижение разрешенной скорости движения в черте города с 60 до 50 км/ч. «Россия до сих пор не решилась на снижение в черте города, хотя таким рекомендациям Всемирной организации здравоохранения последовали в большинстве развитых стран мира, — сказал Кизлык Autonews.ru. — К тому же ненаказуемый порог превышения скорости в России существенно выше, чем за рубежом — 20 км/ч».

Кизлык отметил, что низкий скоростной режим не подойдет вылетным магистралям и шоссе. У каждой улицы должен быть свой индекс скорости. «Наша цель — это не сбор штрафов, не пополнение бюджета, а сохранение жизней на дорогах», отметил руководитель ЦОДД. Его поддержал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. «Мировой стандарт — 50 километров в час и ниже, в зависимости от типа улиц. Стоит успокоить водителей, что речь идет не о магистралях типа МКАД и ТТК, а о тихих улицах центра, как, например, Пятницкая или Маросейка, либо вообще спальных улицах Бирюлева», сказал Шумский. По его мнению, снижение скорости позволит достичь максимальной пропускной способности дорог, а значит, пробок после введения данной меры больше не станет. Одновременно улицы станут безопаснее для пешеходов.

Сейчас у перекрестка Солнечной аллеи, Панфиловского проспекта и улицы Гоголя фактически можно ехать со скоростью 80 км/ч — за превышение разрешенной скорости на 20 км/ч не оштрафуют. В Госдуме обсуждают также снижение ненаказуемого порога превышения до 10 км/ч в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривается повышение штрафов за превышение скорости: на 20-40 км/ч — 3000 рублей (сейчас 500), на 40-60 км/ч — 4000 (сейчас 1-1,5 тыс.руб.). Новый Кодекс пока не принят.

Надо ли снизить максимальную разрешенную скорость и на других улицах Зеленограда?
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Метки:
панфиловский проспект, безопасность дорожного движения, солнечная аллея
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Обсуждение
Михаил Алексеевич
5 часов назад
Вот как раз снижают там, где не стоило бы.
Филаретовская, Болдов Ручей не сгодились для экспериментов?
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