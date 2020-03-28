Дорожные службы начали установливать в городе знаки ограничения скорости до 50 км/ч. В субботу, 28 марта, их заметили за работой на Панфиловском проспекте напротив корпуса 1101 (примерно в 150 метрах до пересечения с Филаретовской улицей) и на Солнечной аллее (в 100—150 метрах до проспекта).

По сути, максимально разрешенная скорость в 50 километров в час означает 70 км/ч, поскольку ненаказуемый порог превышения скорости в нашей стране равен двадцати километрам в час.

Изменить максимально разрешенную скорость на отдельных участках дорог в Зеленограде решили после заявления столичных властей о планах в целом снизить скоростной режим для минимизации аварий, травматизма и смертности на дорогах. До сих пор Россия не решалась на снижение скорости в черте города, хотя таким рекомендациям Всемирной организации здравоохранения последовали в большинстве развитых стран мира, отмечал ранее руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык.

При этом почти три четверти читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, не поддержали идею снизить максимальную разрешенную скорость и на других улицах города.