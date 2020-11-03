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Дорожные камеры начнут штрафовать за непристегнутый ремень и разговоры по телефону 03.11.2020 ZELENOGRAD.RU

В тестовом режиме камеры распознавали непристегнутый ремень и использование телефона с февраля этого года. А в ближайшее время камеры начнут не только фиксировать нарушения, но и автоматически оформлять штрафы за них. За непристегнутый ремень — 1000 рублей, за использование телефона за рулем (не только за разговор, но и за наличие аппарата в руке) — 1500 рублей.

Камеры могут делать до 25 высококачественных фотографий в секунду, каждая из них анализируется при помощи нейронных сетей, сообщили в департаменте транспорта. Пока что комплекс самостоятельно и без вмешательства извне формирует материал, на основании которого инспектор потом вынесет постановление о штрафе.

К постановлению о штрафе будет прилагаться фото, где отчетливо видно, что телефон находится в руках или нет ремня. При этом изображение лиц будет размыто. Сомнения в виновности будут трактоваться в пользу водителя. Например, в ситуации, когда водитель почесал ухо или одет в темную одежду, на которой трудно заметить ремень.

Когда точно камеры начнут выписывать штрафы и где они будут установлены, пока не сообщается.

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Метки:
безопасность дорожного движения, камеры видеонаблюдения
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