В тестовом режиме камеры распознавали непристегнутый ремень и использование телефона с февраля этого года. А в ближайшее время камеры начнут не только фиксировать нарушения, но и автоматически оформлять штрафы за них. За непристегнутый ремень — 1000 рублей, за использование телефона за рулем (не только за разговор, но и за наличие аппарата в руке) — 1500 рублей.

Камеры могут делать до 25 высококачественных фотографий в секунду, каждая из них анализируется при помощи нейронных сетей, сообщили в департаменте транспорта. Пока что комплекс самостоятельно и без вмешательства извне формирует материал, на основании которого инспектор потом вынесет постановление о штрафе.

К постановлению о штрафе будет прилагаться фото, где отчетливо видно, что телефон находится в руках или нет ремня. При этом изображение лиц будет размыто. Сомнения в виновности будут трактоваться в пользу водителя. Например, в ситуации, когда водитель почесал ухо или одет в темную одежду, на которой трудно заметить ремень.

Когда точно камеры начнут выписывать штрафы и где они будут установлены, пока не сообщается.