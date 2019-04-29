Установили новую камеру фиксации нарушений правил дорожного движения на Озерной аллее. Она будет «ловить» водителей, не пропускающих пешеходов на нерегулируемом переходе у остановки «Дендропарк» напротив Научного центра.

Многофункциональные комплексы фотовидеофиксации настроены на такие нарушения ПДД, как:

непропуск пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах;

нарушение скоростного режима;

проезд на красный свет;

выезд на полосу встречного движения;

выезд за стоп-линию;

проезд не из того ряда (нарушение знаков / разметки);

вафельная разметка;

выделенная полоса;

движение по обочине.

Последние два нарушения камеры в Зеленограде фиксировать не будут, сообщил член зеленоградской комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович.

Он добавил также, что разрешенная скорость у перехода на Озёрной — 40 километров в час, а машины ездят 90—100. «Правоприменительная практика уже широкая, все выносимые постановления корректны, и в судах искать возможности отбрыкаться — нет смысла», — предупреждает Антонович. Он опубликовал несколько эпизодов, снятых новой камерой на Озерной аллее.