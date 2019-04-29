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Первую камеру фиксации нарушений на «зебре» включили в Зеленограде. Посмотрите, что она снимает 29.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Установили новую камеру фиксации нарушений правил дорожного движения на Озерной аллее. Она будет «ловить» водителей, не пропускающих пешеходов на нерегулируемом переходе у остановки «Дендропарк» напротив Научного центра.

Многофункциональные комплексы фотовидеофиксации настроены на такие нарушения ПДД, как:

  • непропуск пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах;
  • нарушение скоростного режима;
  • проезд на красный свет;
  • выезд на полосу встречного движения;
  • выезд за стоп-линию;
  • проезд не из того ряда (нарушение знаков / разметки);
  • вафельная разметка;
  • выделенная полоса;
  • движение по обочине.

Последние два нарушения камеры в Зеленограде фиксировать не будут, сообщил член зеленоградской комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович.

Он добавил также, что разрешенная скорость у перехода на Озёрной — 40 километров в час, а машины ездят 90—100. «Правоприменительная практика уже широкая, все выносимые постановления корректны, и в судах искать возможности отбрыкаться — нет смысла», — предупреждает Антонович. Он опубликовал несколько эпизодов, снятых новой камерой на Озерной аллее.

Камеры, фиксирующие непропуск пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, в Зеленограде начали тестировать ровно пять лет назад. Комиссия представила несколько шокирующих роликов нарушений на «зебрах». Тогда около половины читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, отвечали, что такие камеры смогут обеспечить безопасность пешеходов на «зебрах».

В столице первую камеру фиксации этого нарушения установили в 2017 году. Наконец появилась она и в Зеленограде. Пока единственная.

Всего в Москве в ближайшее время установят 200 комплексов фотовидеофиксации с таким функционалом.

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Kill Digit
10 часов назад
Покажите не что она снимает, а по какому алгоритму штрафует и что в результате придёт нарушителю.
александр сутурин
10 часов назад
а можно еще и на пешеходов установить что нибудь, а то заборы вдоль дорого все убрали и начался ад для водителей...
Ирина Orsa
8 часов назад
Уже давно и везде надо было установить видеокамеры. А что творится на других нерегулируемых переходах, например, каждый день вижу нарушения вдоль улицы Юности, где много нерегулируемых переходов. И даже на регулируемом перекрестке, на пересечении улицы Юности и Центрального проспекта, какой творится беспредел: водители едут на стрелку как им удобно, не взирая ни на красный для них сигнал светофора, ни на уже идущих пешеходов. Ужас!
Max Petrov
5 часов назад
5 лет? пять Карл!(с)))) Медленнее только табло прибытие автобусов запускали. Не увидел в перечне фиксируемых комплексом нарушений - наказание пешехода за неправильный переход дороги и штраф автомобилистам за неправильную остановку и парковку у пешеходного перехода. За 5 лет можно было бы и родить.
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