Установили новую камеру фиксации нарушений правил дорожного движения на Озерной аллее. Она будет «ловить» водителей, не пропускающих пешеходов на нерегулируемом переходе у остановки «Дендропарк» напротив Научного центра.
Многофункциональные комплексы фотовидеофиксации настроены на такие нарушения ПДД, как:
- непропуск пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах;
- нарушение скоростного режима;
- проезд на красный свет;
- выезд на полосу встречного движения;
- выезд за стоп-линию;
- проезд не из того ряда (нарушение знаков / разметки);
- вафельная разметка;
- выделенная полоса;
- движение по обочине.
Последние два нарушения камеры в Зеленограде фиксировать не будут, сообщил член зеленоградской комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович.
Он добавил также, что разрешенная скорость у перехода на Озёрной — 40 километров в час, а машины ездят 90—100. «Правоприменительная практика уже широкая, все выносимые постановления корректны, и в судах искать возможности отбрыкаться — нет смысла», — предупреждает Антонович. Он опубликовал несколько эпизодов, снятых новой камерой на Озерной аллее.
Камеры, фиксирующие непропуск пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, в Зеленограде начали тестировать ровно пять лет назад. Комиссия представила несколько шокирующих роликов нарушений на «зебрах». Тогда около половины читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, отвечали, что такие камеры смогут обеспечить безопасность пешеходов на «зебрах».
В столице первую камеру фиксации этого нарушения установили в 2017 году. Наконец появилась она и в Зеленограде. Пока единственная.
Всего в Москве в ближайшее время установят 200 комплексов фотовидеофиксации с таким функционалом.
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