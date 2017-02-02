«Мы считаем, что ввод этой меры позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов, — цитирует сотрудника Центра организации дорожного движения Евгения Леглера портал m24.ru. — Комплексы фотовидеофиксации в Москве — одни из самых современных и умных, они совершенно четко определяют и скорость движения транспортного средства, и может ли оно остановиться перед пешеходом или человек бросился под него, поэтому там различные алгоритмы используются, которые позволяют однозначно оценить, что водитель нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу пешеходу».

Когда эксперимент распространиться на другие камеры, не сообщается. В 2014 году обещали, что в Зеленограде такая система «скоро заработает».