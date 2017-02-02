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Не пропускающих пешеходов водителей начали штрафовать по данным камер видеонаблюдения. Одна камера уже зафиксировала тысячу нарушений 02.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Пока это нарушение фиксирует только одна камера в Москве, сообщили Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Она работает в тестовом режиме около месяца, при этом вынесено уже около тысячи постановлений. Обжалований не было.

Контроль непропуска пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах в Зеленограде
Видео: SmartTrafic/youtube.com

«Мы считаем, что ввод этой меры позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов, — цитирует сотрудника Центра организации дорожного движения Евгения Леглера портал m24.ru. — Комплексы фотовидеофиксации в Москве — одни из самых современных и умных, они совершенно четко определяют и скорость движения транспортного средства, и может ли оно остановиться перед пешеходом или человек бросился под него, поэтому там различные алгоритмы используются, которые позволяют однозначно оценить, что водитель нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу пешеходу».

Когда эксперимент распространиться на другие камеры, не сообщается. В 2014 году обещали, что в Зеленограде такая система «скоро заработает».

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Сейчас штраф для водителей, которые не пропускают пешеходов на пешеходном переходе, составляет 1,5 тысячи рублей. В 2014 году в ПДД были внесены изменения, касающиеся проезда нерегулируемых пешеходных переходов. В частности, уточнялось, как правильно пропускать пешехода. Водитель, приближаясь к «зебре», обязан уступить дорогу переходящим дорогу или вступившим на неё пешеходам.

В предыдущей редакции он обязан был их пропустить. Уступить дорогу (не создавать помех) — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

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Обсуждение
Max Petrov
Вчера, 16:13
Она работает в тестовом режиме около месяца, при этом вынесено уже около тысячи постановлений. Обжалований не было.

Это как? Тестовые постановления выписывает? Так они законны? Или не выписывает? Или не рассылали? Кто и как должен их обжаловать? Каша какая-то.
«Мы считаем, что ввод этой меры позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов

Евгений я с Вами не согласен. Водителей может быть - а пешеходов то каким образом? Можете мне на пальцах объяснить как это организует вон того балбеса с видео, который видит машину на большой скорости, но все равно с ребенком идет и не останавливается???
поэтому там различные алгоритмы используются, которые позволяют однозначно оценить, что водитель нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу пешеходу
У нас есть такие приборы - но мы вам про них не расскажем!(с) песня)))
Ну раз такие умные давайте и на пешиков выставляйтесь - ступил на переход, когда машина технически остановиться не может - здрасти нати - гони косарь! Вона на видео двое - 2 косаря! Как хотите идентифицируйте.
Знаем мы Вашу технику - будут фотки, где авто на переходе и чел у тротуара - решили сыграть что теперь определения поменялись: раньше не создавать помех, а сейчас уступить ступившему на ПЧ??? Ну хорошо - будем сражаться - мог не видеть - регистратор есть. Кроме того учтите, что дороги в зелике зимой, особенно у края ПЧ где начинается переход не чистят - так что фотки могут не проканать. До кучи брошенных корыт и таксюг перед нерегулируемыми переходами немеряно. Так что еще пободаемся.
Ирина M.
Вчера, 17:25
ступил на переход, когда машина технически остановиться не может - здрасти нати - гони косарь! Вона на видео двое - 2 косаря!
т.е. в том, что кто-то не останавливается перед зебрами, нарушаяя ПДД - виноваты пешеходы? Однако)))
Max Petrov
Вчера, 18:01
т.е. в том, что кто-то не останавливается перед зебрами, нарушаяя ПДД - виноваты пешеходы? Однако)))
Боже упаси - за неостановку конечно водитель!
Пешеход за:
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен
Александр Иванов
Вчера, 18:10
т.е. в том, что кто-то не останавливается перед зебрами, нарушаяя ПДД - виноваты пешеходы? Однако)))
)))
а причём здесь "Однако"?)
а то, что пешеход должен убедиться, что его пропускают - никого не волнует?
Андрей Л*****
Вчера, 20:41
т.е. в том, что кто-то не останавливается перед зебрами, нарушаяя ПДД - виноваты пешеходы? Однако)))
Читайте ПДД, водитель должен уступить, когда пешеход ступил на проезжую часть, а до этого нам ничего не мешает проезжать мимо пешехода, стоящего на тротуаре.
Rescuer Kozlov
Вчера, 22:56
А пешеходов штрафовать будут?

А вообще, предлагаю ввести комплексный штраф. Например, заплатил пятерку сразу за весь год, и нарушай себе. Если без жертв и разрушений.
Андрей М
5 часов назад
> Она работает в тестовом режиме около месяца, при этом вынесено уже около тысячи постановлений. Обжалований не было.

Дык, за месяц Почта России их, поди, еще не доставила, вот и не было обжалований! :)
Nata79 Motorina
5 часов назад
Как пешеход, могу сказать, что на нерегулированных переходах всегда пропускают, даже, когда я спокойно стою и жду, а вот на светофоре, особенно у нас, напротив бывшего Солнечного мира, так и наровят на красный проскочить, иду на зелёный и всегда смотрю, очень уж много идиотов. Камеры надо ставить около светофоров!
Лиса Алиса
5 часов назад
Читайте ПДД, водитель должен уступить, когда пешеход ступил на проезжую часть, а до этого нам ничего не мешает проезжать мимо пешехода, стоящего на тротуаре.
Особо одаренные, выходят на проезжую часть, встают там, а только потом начинают смотреть на дорогу, или вообще начинают идти не глядя, как тот, на видео.
Так что, водитель всегда будет виноват. Так удобнее с точки зрения взимания штрафов.
Бесаме Мучо
5 часов назад
Так что, водитель всегда будет виноват
А притормозить, подъезжая к переходу, на всякий случай - какая религия не позволяет? Пишете, что знаете, может появиться особо одарённый пешеход. Ну избавьте себя от неприятностей.
Ирина Цветкова
4 часа назад
Эти пешеходы сами выпрыгивают и несутся, а водитель должен каждый раз притормаживать перед каждым пешеходным переходом, это значит вообще не ехать, а через каждые 2 метра только смотреть. как бы какой-нить ненормальный не выпрыгнул
Андрей М
3 часа назад
> Эти пешеходы сами выпрыгивают и несутся, а водитель должен каждый раз притормаживать перед каждым пешеходным переходом, это значит вообще не ехать, а через каждые 2 метра только смотреть. как бы какой-нить ненормальный не выпрыгнул

Да давить надо этих нищебродов - даже машину себе купить не могут, о чем речь! Притормаживать еще. Я что, машину покупал, чтобы все время притормаживать что ли?!
Фрези Грант
3 часа назад
Не передёргивайте! Напротив детской поликлиники в 15 практически всегда пробки, потому что пешеходы идут сплошным потоком, некоторые даже не считают нужным просто притормозить и посмотреть по сторонам,а машины стоят и пропускают. У нас вообще практически весь город в режиме постоянного торможения. Я считаю, что пешеходов тоже нужно штрафовать, а не только водителей. В Крюково,когда сделали светофор около бывшего Универмага, так некоторые особи, не привыкшие стоять в этом месте, никак не могли себя заставить, стуча копытами, дождаться зелёного.
Андрей М
3 часа назад
Пешеходов обязательно нужно штрафовать. Причем, не на 500 рублей, как сейчас, а значительно поднять штрафы, как автомобилистам.

Но давить пешеходов, особенно на переходах, нельзя. Даже если они появляются там неожиданно для водителей.
Олег Олег
2 часа назад
даже машину себе купить не могут
а на хрена она нужна?
Андрей М
2 часа назад
> > даже машину себе купить не могут
> а на хрена она нужна?

Дык, а пешеходов сбивать? А в пробках стоять? А полкилометра проехать до магазина и обратно? А в соседний с домом лес заехать, чтобы мясо пожечь?

Пешком - это для слабаков.
Иван Хан
50 минут назад
как вы представляете штрафовать пешеходов?только если целенаправлено ставить наряд !!!а пешеходы некоторые танцуют то сюда то обратно ...некоторые вообще в наушниках или в телефоне торчат!!!
Александр Александр
46 минут назад
Фиг с ним со штрафом для пешеходов на переходе, а вот если вне перехода попёрся то штрафовать, а с водителя если такого собьёт автоматически снимать всю ответственность, и пешехода обязывать оплачивать ущерб ТС.
Олег Олег
45 минут назад
Пешком - это для слабаков.
Пешком для здоровья полезно. Это факт.
За батоном хлеба 300 метров на машине? Даже не смешно.
Юрий Евстифеев
41 минуту назад
Читайте ПДД,культуру поведения, этику, может измените себя. Будете меньше ругаться и грубить, меньше сорить, меньше нарушать ПДД и получать штрафов, меньше собьете пешеходов. А если вдруг что-то случится с Вашей машиной может быть Вас и не собьет как пешеход другой водитель. Ну а если как говориться "горбатого могила исправит", то уж ничего Вас не изменит.
Андрей М
40 минут назад
> > Пешком - это для слабаков.
> Пешком для здоровья полезно. Это факт.
> За батоном хлеба 300 метров на машине? Даже не смешно.

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