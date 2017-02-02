Пока это нарушение фиксирует только одна камера в Москве, сообщили Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Она работает в тестовом режиме около месяца, при этом вынесено уже около тысячи постановлений. Обжалований не было.
«Мы считаем, что ввод этой меры позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов, — цитирует сотрудника Центра организации дорожного движения Евгения Леглера портал m24.ru. — Комплексы фотовидеофиксации в Москве — одни из самых современных и умных, они совершенно четко определяют и скорость движения транспортного средства, и может ли оно остановиться перед пешеходом или человек бросился под него, поэтому там различные алгоритмы используются, которые позволяют однозначно оценить, что водитель нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу пешеходу».
Когда эксперимент распространиться на другие камеры, не сообщается. В 2014 году обещали, что в Зеленограде такая система «скоро заработает».
Сейчас штраф для водителей, которые не пропускают пешеходов на пешеходном переходе, составляет 1,5 тысячи рублей. В 2014 году в ПДД были внесены изменения, касающиеся проезда нерегулируемых пешеходных переходов. В частности, уточнялось, как правильно пропускать пешехода. Водитель, приближаясь к «зебре», обязан уступить дорогу переходящим дорогу или вступившим на неё пешеходам.
В предыдущей редакции он обязан был их пропустить. Уступить дорогу (не создавать помех) — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
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Это как? Тестовые постановления выписывает? Так они законны? Или не выписывает? Или не рассылали? Кто и как должен их обжаловать? Каша какая-то.
Евгений я с Вами не согласен. Водителей может быть - а пешеходов то каким образом? Можете мне на пальцах объяснить как это организует вон того балбеса с видео, который видит машину на большой скорости, но все равно с ребенком идет и не останавливается???
Ну раз такие умные давайте и на пешиков выставляйтесь - ступил на переход, когда машина технически остановиться не может - здрасти нати - гони косарь! Вона на видео двое - 2 косаря! Как хотите идентифицируйте.
Знаем мы Вашу технику - будут фотки, где авто на переходе и чел у тротуара - решили сыграть что теперь определения поменялись: раньше не создавать помех, а сейчас уступить ступившему на ПЧ??? Ну хорошо - будем сражаться - мог не видеть - регистратор есть. Кроме того учтите, что дороги в зелике зимой, особенно у края ПЧ где начинается переход не чистят - так что фотки могут не проканать. До кучи брошенных корыт и таксюг перед нерегулируемыми переходами немеряно. Так что еще пободаемся.
Пешеход за:
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен
а причём здесь "Однако"?)
а то, что пешеход должен убедиться, что его пропускают - никого не волнует?
А вообще, предлагаю ввести комплексный штраф. Например, заплатил пятерку сразу за весь год, и нарушай себе. Если без жертв и разрушений.
Дык, за месяц Почта России их, поди, еще не доставила, вот и не было обжалований! :)
Так что, водитель всегда будет виноват. Так удобнее с точки зрения взимания штрафов.
Да давить надо этих нищебродов - даже машину себе купить не могут, о чем речь! Притормаживать еще. Я что, машину покупал, чтобы все время притормаживать что ли?!
Но давить пешеходов, особенно на переходах, нельзя. Даже если они появляются там неожиданно для водителей.
> а на хрена она нужна?
Дык, а пешеходов сбивать? А в пробках стоять? А полкилометра проехать до магазина и обратно? А в соседний с домом лес заехать, чтобы мясо пожечь?
Пешком - это для слабаков.
За батоном хлеба 300 метров на машине? Даже не смешно.
> Пешком для здоровья полезно. Это факт.
> За батоном хлеба 300 метров на машине? Даже не смешно.