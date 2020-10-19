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«Зебру» на улице Радио перенесут на десять метров, чтобы лучше было видно пешеходов. На это может уйти больше года 19.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Сдвинуть «зебру» нужно, чтобы снизить аварийность перекрестке Георгиевского проспекта, Кутузовского шоссе и улицы Радио, считают специалисты. Но реализация планов затягивается — к лету только сделают проект.

«Зебра» расположена вплотную к повороту при съезде с круга на Георгиевский проспект — пешеходов плохо видно. В прошлом году здесь было три аварии, один наезд на препятствие, четыре человека пострадали. Этот перекресток в числе прочих назвали одним из очагов аварийности в Зеленограде.

Перенести «зебру» предложили автоинспекция и центр организации дорожного движения (ЦОДД), а префектура одобрила эти планы еще в июне. Но от решения до реальных действий может пройти больше года.

Если летом называли 2020-2021 годы, то в последнем протоколе комиссии указаны другие сроки — до 25 июля управа района района Крюково должна разработать проект переноса перехода. А ЦОДД в первом квартале 21-го лишь «внести изменения в комплексную схему организации дорожного движения». Это исключительно организационный вопрос, чтобы переход учли в стандартных проектах изменений по улично-дорожной сети, пояснили «Зеленоград.ру» в ЦОДД. Если проект сделают летом, то «зебру» передвинут или осенью следующего года, или весной 2022-го (зимой такие работы, как правило, не делают).

Что помешало сделать проект и перенести опасный пешеходный переход в этом году, неизвестно. Возможно, отсутствие финансирования из-за коронавируса — то же происходит с планами благоустройства и капитальным ремонтом.

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Метки:
пешеходный переход, безопасность дорожного движения
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