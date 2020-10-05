Установку «лежачих полицейских» и дорожных знаков во дворах перенесли на следующий год. Из-за коронавируса не хватило денег 05.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В феврале комиссия по безопасности дорожного движения одобрила установку «лежачих полицейских» в девяти дворах 3, 9, 14, 15, 18, 23 микрорайонов, а также знаков «пешеходная дорожка» вдоль улицы Андреевка. Управы должны были сделать это до конца августа, но вмешался коронавирус — и денег не нашлось.

Искусственные неровности должны были сделать, чтобы обезопасить пешеходов, в местных проездах у корпусов:

  • вдоль 331А
  • 338А и Б, у арки
  • между 900 и 908
  • между 1401 и 1402
  • между 1513 и 1522
  • у 1552
  • у 1557 (1562 и 1509)
  • между 1601 и 1606
  • у 1602
  • вдоль 1824
  • у 2301

Кроме того, по просьбам жителей должны были установить знаки «пешеходная дорожка» на дорожках между корпусами 1429—1469 и вдоль 15-16 микрорайонов на улице Андреевка.

На последнем заседании 30 сентября комиссия констатировала, что районные управы планировали сделать всё это за счет дополнительного финансирования, но — «с введением ограничительных мероприятий, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, сроки выполнения работ в настоящее время не определены». Пока решили, что сделают в 2021 году.

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