В феврале комиссия по безопасности дорожного движения одобрила установку «лежачих полицейских» в девяти дворах 3, 9, 14, 15, 18, 23 микрорайонов, а также знаков «пешеходная дорожка» вдоль улицы Андреевка. Управы должны были сделать это до конца августа, но вмешался коронавирус — и денег не нашлось.



Искусственные неровности должны были сделать, чтобы обезопасить пешеходов, в местных проездах у корпусов:

вдоль 331А

338А и Б, у арки

между 900 и 908

между 1401 и 1402

между 1513 и 1522

у 1552

у 1557 (1562 и 1509)

между 1601 и 1606

у 1602

вдоль 1824

у 2301

Кроме того, по просьбам жителей должны были установить знаки «пешеходная дорожка» на дорожках между корпусами 1429—1469 и вдоль 15-16 микрорайонов на улице Андреевка.



На последнем заседании 30 сентября комиссия констатировала, что районные управы планировали сделать всё это за счет дополнительного финансирования, но — «с введением ограничительных мероприятий, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, сроки выполнения работ в настоящее время не определены». Пока решили, что сделают в 2021 году.