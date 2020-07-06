Определены самые опасные места на зеленоградских дорогах. Что собираются делать для большей безопасности 06.07.2020 ZELENOGRAD.RU

В префектуре назвали очаги аварийности по итогам ДТП прошлого года, в которых пострадали и погибли люди.

Это пересечение Панфиловского проспекта и Солнечной аллеи, Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы, Кутузовского шоссе и Середниковской улицы, перекресток Георгиевского проспекта, Кутузовского шоссе и улицы Радио.

Свой план по борьбе с проблемами подготовила автоинспекция и Центр организации дорожного движения), префектура его одобрила. Рассказываем, что собираются сделать.

Панфиловский проспект — Филаретовская улица

Пересечение Панфиловского проспекта с Филаретовской улицей в районе корпуса 1145 самое опасное. — здесь произошло 5 столкновений транспорта, 1 наезд на пешехода, в итоге 7 человек ранено, один погиб. Здесь собираются: поставить знак «стоп-линия» на Филаретовской, установить перед перекрестком видеокамеры, фиксирующей скоростной режим, и оборудовать светофорную консоль светодиодной подсветкой.

Панфиловский проспект — Солнечная аллея

На перекрестке Панфиловский — Солнечная произошло 4 столкновения, 4 человека пострадали. Здесь реконструируют светофор и изменят его работу. Светофорные колонки перенесут на приподнятые островки с бордюром. Это нужно, чтобы улучшить обзор движения с эстакады для тех, кто едет с Солнечной аллеи — сейчас светофор частично закрывает обзор. Светофор перенесут чуть дальше к перекрестку.

Также оборудуют светофорную консоль светодиодной подсветкой. Что касается переключения фаз — планируется увеличить время, когда по всем направлениям горит красный до 5 секунд. Состояние светофоров «кругом красный» нужно, чтобы выехавшие на перекресток успели завершить маневр (с других сторон перекрестка в это время горит красный с желтым). Обычно «кругом красный» горит 3 секунды, увеличения такта позволит «очистить» проезжую часть.

Кутузовское шоссе — Середниковская улица

На перекрестке Кутузовское шоссе — Середниковская улица — 3 аварии, 9 человек пострадали. Здесь сделают выезд с Середниковской на Кутузовское с одной полосы, установят видекамеру, фиксирующую скоростной режим и непредоставление преимущества пешеходам (при движении в сторону улицы Радио). Также на этом перекрестке планируется поставить светофор.

Георгиевский проспект — Кутузовское шоссе — улица Радио

На этом перекрестке было 3 аварии, 1 наезд на препятствие, 4 человека пострадали. Здесь перенесут «зебру» на улице Радио на 10 метров от перекрестка. Дополнительно подсветят нерегулируемый переход.

Точных сроков реализации этих планов пока нет — 2020-2021 годы.

Очаги аварийности — это участок дороги или пересечение дорог, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или пострадали люди. Перекресток Панфиловский проспект — Солнечная аллея остается очагом аварийности с 2016 года.

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Метки:
дтп, безопасность дорожного движения
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