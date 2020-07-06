Панфиловский проспект — Солнечная аллея

На перекрестке Панфиловский — Солнечная произошло 4 столкновения, 4 человека пострадали. Здесь реконструируют светофор и изменят его работу. Светофорные колонки перенесут на приподнятые островки с бордюром. Это нужно, чтобы улучшить обзор движения с эстакады для тех, кто едет с Солнечной аллеи — сейчас светофор частично закрывает обзор. Светофор перенесут чуть дальше к перекрестку.

Также оборудуют светофорную консоль светодиодной подсветкой. Что касается переключения фаз — планируется увеличить время, когда по всем направлениям горит красный до 5 секунд. Состояние светофоров «кругом красный» нужно, чтобы выехавшие на перекресток успели завершить маневр (с других сторон перекрестка в это время горит красный с желтым). Обычно «кругом красный» горит 3 секунды, увеличения такта позволит «очистить» проезжую часть.