Возобновляется после карантина капитальный ремонт жилых домов. Часть работ перенесли на следующий год 06.07.2020 ZELENOGRAD.RU

В марте капремонт остановили из-за эпидемии коронавируса. Сейчас работы начнут или продолжат. В первую очередь обещают заменить лифты, а замену внутридомовых инженерных систем — отопления, водопровода, канализации — перенесли на следующий год.

«Подрядные организации приступают к подготовительному этапу, необходимому для расконсервации объектов и начала работ. Он продлится примерно десять дней» , — сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в этом году в полном объеме выполнят работы, необходимые для обеспечения безопасности жителей — прежде всего, это газоснабжение и замена лифтов, — а работы по стоякам внутридомовых инженерных систем будут перенесены на 2021 год. «Графики завершения работ скорректированы с учетом технологии производства и сезонности, соответствующая информация будет доведена до жителей», отметил Бирюков.

В Зеленограде в этом году планировали капремонт отопления, водопровода, канализации, водостока, вентиляции, электрических сетей, а также фасадов, крыш и мусоропроводов в корпусах 160, 164, 165, 166, 810, 811, 812, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209. Капремонт фасадов и крыш — в 200-х корпусах. Капитальный ремонт фасадов — в корпусах 446, 447, 449, 450, 451, 1803.

Работы в корпусе 1803 отменены. Это относительно новый дом, он построен компанией «Частный дом» в 2004 году. Уже через несколько лет с фасада стали отваливаться кирпичи, появились трещины. Почему аварийный ремонт должен делать не застройщик, а город за счет жителей, ранее объяснил бывший глава департамента капремонта Артур Кескинов: «С ними [застройщиком] пришлось бы судиться, пока дом не обрушится».

В упомянутых корпусах 4-го микрорайона капремонт с заменой коммуникаций был в 2017—2018 годах и стал сплошной проблемой для жильцов.

Лифты меняют в корпусах 153, 306, 307, 308, 346, 347, 348, 349, 350, 1445, 1620. Эти работы начались в феврале. На замену лифтов по документам дается два-четыре месяца в зависимости от этажности дома (чем меньше, тем быстрей), но в реальности сроки затягиваются.

Не завершен и капремонт 17-этажных башен на Центральном проспекте — нужно доделать фасады, в том числе замену экранов лоджий.

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Метки:
коронавирус, карантин, капитальный ремонт
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