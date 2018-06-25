Как выясняется, проблема в новой двухстутпенчатой системе приемки — запуск лифтов затягивается из-за нее.

Сейчас после монтажа новых лифтов приемка проходит в два этапа. Сначала при отсутствии замечаний акт подписывают управляющая компания и специализированная организация по обслуживанию лифтов (ООО «Практика»). Также в ней участвуют заказчик работ (Фонд капитального ремонта), районные депутаты и представители районной управы. После этого лифт должен принять Ростехнадзор — это новое правило, утвержденное в июне прошлого года постановлением правительства РФ №743. Таким образом власти хотят повысить уровень безопасности лифтов.

Ростехнадзор, в свою очередь, выпустил несколько приказов, регламентирующих выполнение постановление правительства. В них предусмотрены новые требования к техническим возможностям лифтов, их учету и эксплуатации. Проще говоря, для приемки надо подготовить целый пакет правильно оформленных документов. Готовят их как подрядчики, так и «Жилищники». Кроме сопроводительной документации (например, техпаспорта лифта, руководства по эксплуатации, установочных чертежей, инструкции по монтажу) необходима декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов», договор со специализированной организацией, страховой полис и другие документы. Когда все это готово, в течение десяти рабочих дней представитель Ростехнадзора должен приехать по конкретному адресу для проведения контрольного осмотра. Если у него нет замечаний, то после осмотра в течение пяти рабочих дней оформляется акт ввода лифта в эксплуатацию. Еще пять дней дается на постановку лифта на учет в реестре Ростехнадзора. Потом лифт включат.

Между тем, во время контрольного осмотра у Ростехнадзора чаще всего бывают замечания, рассказали Zelenograd.ru в отделе технического надзора Фонда капитального ремонта (ФКР). А значит, приемка состоится только после их устранения. В том числе, неожиданные требования к размеру машинного помещения лифтов — они должны соответствовать новым нормативам, хотя дому может быть 50-60 лет, и все исправно работало. Приемка Ростехнадзора при замене лифтов в программе капитального ремонта началась только в этом году, только сейчас подрядчики поняли, как правильно готовить лифт к приемке и оформлять документы. При очередной замене лифтов должны учесть этот опыт, отметили в ФКР.

Отвечая на жалобы жителей, префектура не называет конкретных дат запуска новых лифтов — это понятно, ведь сроки от местных властей не зависят. Единственный работающий лифт, как объяснили раньше, часто ломается, потому что старый, а нагрузка на него возрастает вдвое. Можно было бы пережить и периодически ломающийся лифт, если бы в подъезде был второй, пусть и временно неработающий. Но лифты меняют и в корпусах, где один лифт в подъезде — например, в девятиэтажках 4 микрорайона, корпусах 440, 433, 445. Жители этих домов умоляют и требуют как можно быстрее запустить лифты — для людей с ограниченными возможностями его отсутствие критично.