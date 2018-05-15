Об остановке работ, в частности, говорят жители корпусов 5 и 9 микрорайонов. В некоторых домах замену лифтов должны были закончить к середине мая, но не сделана даже половина.

Рабочие говорили жителям, что им не платят, поэтому они не работают. В 909-м корпусе рабочие бросили в подъезде запчасти, стройматериалы и исчезли. Действительно, были проблемы с выплатами — в процессе зарплату выдает рабочим руководство подрядной организации ООО УК «ДомСервис-СВ», рассказали Zelenograd.ru в Фонде капитального ремонта (ФКР, заказчик работ). Фонд же оплачивает работу по факту её выполнения.

В самом «ДомСервис-СВ» сказали, что выплаты не задерживали, а задержку сроков объяснили туманно — «были дополнительные работы». Сейчас вопрос решен, работы возобновятся в ближайшее время, заверил подрядчик. Когда именно и сколько ещё ждать, неизвестно. Понятно только, что за срыв сроков, оговоренных контрактом, компанию оштрафуют.

Жители также жалуются на выключения одного работающего лифта при замене второго. В контракте с подрядчиками прописано, что это недопустимо. В ФКР пояснили, что это не отключение. Просто лифты старые, изношенные, при замене одного вдвое увеличивается нагрузка на другой, он начинает чаще ломаться. Правда, в одном случае работающий лифт придется отключить: когда рабочие устанавливают новые кнопки, им надо попасть в шахту второго лифта. Но это работа разовая и занимает час-два.

При замене лифта в некоторых корпусах 4, 11 и 15 микрорайонов кнопки вызова подвешивают на проводах. Подрядчик заверил, что опасности для жителей нет. Тем не менее, одного жильца ударило током. «Взялся пальцами за какую-то табличку на оборотной стороне блока, и дернуло», рассказал мужчина.

В Зеленограде в этом году запланирована замена лифтов в 56-ти корпусах. «ДомСервис-СВ» меняет лифты в корпусах 338Б, 501, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 515, 519, 520, 521, 601, 612, 909, 913.