Лифты меняют в корпусе 1131 «оригинальным» способом. Новые кнопки вызова не работают, а старые висят на проводах на всех этажах. Чтобы вызвать лифт, надо взять в руки болтающуюся панель. Жильцы побаиваются висящих на проводах кнопок. «Не шарахнуло — значит, повезло», говорят в доме.
Первый лифт в 12-м подъезде корпуса 1131 должны были заменить на новый и запустить 2 мая, но подрядчики не успели. Второй, работающий, периодически отключают, в том числе для смены кнопок вызова. Представитель подрядной организации, меняющей лифты, заверил, что током не ударит, напряжение всего 5 вольт. Он рассказал, что кнопки были закреплены, но оторвались, а новые не могут работать со старым лифтом. В ближайшее время будет приемка нового лифта, его обещают открыть. Тогда же заработают и новые кнопки вызова.
Впрочем, больше висящих на проводах кнопок их беспокоят отключения единственного работающего лифта. Такие истории происходят и в других домах, где меняют лифты, — в частности, в корпусах 424, 1512, 1519 и 1524.
Расскажите в комментариях или напишите в редакцию, как работают лифты в вашем доме, как идёт их замена (если идёт).
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