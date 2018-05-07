Первый лифт в 12-м подъезде корпуса 1131 должны были заменить на новый и запустить 2 мая, но подрядчики не успели. Второй, работающий, периодически отключают, в том числе для смены кнопок вызова. Представитель подрядной организации, меняющей лифты, заверил, что током не ударит, напряжение всего 5 вольт. Он рассказал, что кнопки были закреплены, но оторвались, а новые не могут работать со старым лифтом. В ближайшее время будет приемка нового лифта, его обещают открыть. Тогда же заработают и новые кнопки вызова.

Впрочем, больше висящих на проводах кнопок их беспокоят отключения единственного работающего лифта. Такие истории происходят и в других домах, где меняют лифты, — в частности, в корпусах 424, 1512, 1519 и 1524.