В этом году капремонт начнётся или продолжится в корпусах 1, 2, 4, 8, 12 и 18-го микрорайонов. В домах 1, 3, 14 и 16-го микрорайонов заменят лифты.
В корпусах 160, 164, 165, 166, 810, 811, 812, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209 запланирован капремонт отопления, водопровода, канализации, водостока, вентиляции, электрических сетей, а также фасадов, крыш и мусоропроводов. К работам должны приступить в мае, а закончить, по имеющимся документам, к декабрю. Но это вряд ли — масштабный капитальный ремонт обычно переходит на следующий год.
В корпусах 446, 447, 449, 450, 451, 1803 пройдет капитальный ремонт фасадов. По документам, с мая по сентябрь. В перечне работ — удаление старой плитки, герметизация межпанельных швов, замена уплотняющего жгута, грунтовка, окраска. В корпусах 4-го микрорайона капремонт с заменой коммуникаций был в 2017—2018 годах и стал сплошной проблемой для жильцов.
Корпус 1803, в отличие от домов 4-го микрорайона, относительно новый — построен компанией «Частный дом» в 2004 году. Уже через несколько лет с фасада стали отваливаться кирпичи, появились трещины. Почему аварийный ремонт делает не застройщик, а город за счет жителей, ранее объяснил бывший глава департамента капремонта Артур Кескинов: «С ними [застройщиком] пришлось бы судиться, пока дом не обрушится».
В корпусах 200А и 200 Г проведут капитальный ремонт фасадов и крыш. С мая по октябрь.
Сейчас в планах менять лифты в корпусах 153, 306, 307, 308, 346, 347, 348, 349, 350, 1445, 1620. На замену лифтов, по планам, дается два-четыре месяца в зависимости от этажности дома (чем меньше, тем быстрей), но в реальности сроки затягиваются. Замена лифтов — тоже часть региональной программы капремонта.
С 1 июля 2015 года москвичи ежемесячно платят взносы за 30-летнюю программу капитального ремонта. Сейчас это 18,86 рубля за один квадратный метр общей площади квартиры.
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""Корпус 1803, в отличие от домов 4-го микрорайона, относительно новый — построен компанией «Частный дом» в 2004 году. Уже через несколько лет с фасада стали отваливаться кирпичи, появились трещины." Во время оно дома в Зеленограде строила одна фирма: "Зеленоградстрой". И если что не так с нее спрашивали по полной. 1972г. Введен в строй корпус 439. Лето. Прошел месяц. Разразился жуткий ливень. В квартирах со стен посыпались обои. Строители, торопясь отчитаться о сдаче дома, не заделали панельные швы. Кто устранял? А тот, кто строил дом.