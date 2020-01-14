4 и 18-й микрорайоны

В корпусах 446, 447, 449, 450, 451, 1803 пройдет капитальный ремонт фасадов. По документам, с мая по сентябрь. В перечне работ — удаление старой плитки, герметизация межпанельных швов, замена уплотняющего жгута, грунтовка, окраска. В корпусах 4-го микрорайона капремонт с заменой коммуникаций был в 2017—2018 годах и стал сплошной проблемой для жильцов.

Корпус 1803, в отличие от домов 4-го микрорайона, относительно новый — построен компанией «Частный дом» в 2004 году. Уже через несколько лет с фасада стали отваливаться кирпичи, появились трещины. Почему аварийный ремонт делает не застройщик, а город за счет жителей, ранее объяснил бывший глава департамента капремонта Артур Кескинов: «С ними [застройщиком] пришлось бы судиться, пока дом не обрушится».