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Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо 18.10.2018 ZELENOGRAD.RU

С самого начала программы капремонта за счет собственников власти уверяли, что будут строго отбирать подрядные организации. Их включат в специальный реестр, чтобы обеспечить безопасность и качество работ. Конкуренция не пострадает, а подряды не получат демпингующие «рейдеры и компании-однодневки». В итоге эта идея провалилась. Даже когда капремонт ведет государственный «Жилищник», учрежденный префектурой, собственники получают старые проблемы с организацией и качеством работ.

Вместе с представителем совета дома Демьяном Русаковым рассказываем хронику такого «государственного» капремонта на примере корпуса 449, который уже второй год мучает ГБУ «Жилищник района Силино».

Август-сентябрь 2017 года

По проекту в 16-этажке должны были заменить электропроводку, отремонтировать подвал, кровлю, заменить систему водоснабжения и отопления, внутренний водосток, дымоудаление, противопожарную автоматику. Сначала все шло более-менее спокойно, насколько это возможно при капремонте.

В подъезде повесили стенд с информацией о заказчике (Фонд капитального ремонта) и подрядчике работ («Жилищник района Силино) и телефонами ответственных лиц, рабочие начали ремонтировать подвал, кровлю и электрику.

Первый звоночек о будущих проблемах прозвенел уже тогда. После смены ответственного за капремонт в «Жилищнике» стенд с графиком проведения работ, всеми фамилиями и телефонами исчез.

Октябрь 2017 года

Работы шли хаотично, рабочие то появлялись, то исчезали. Могли поработать два дня, потом пропадали на две недели. Вскрыли кровлю, ливнесток — и ушли. Такой подход сохранялся на всем протяжении ремонта. 6 октября начались протечки, крышу ремонтировали почему-то ночью. Жильцы соседнего дома вызвали пожарных — думали, что на крыше 449-го корпуса что-то горит. Затем с 11:00 до 21:00 полдома просидело без электричества.

Срезали трубы пожарного трубопровода, мусор и грязь оставили по всему дому. При проведении сварочных работ стало плохо двум рабочим, и вызвали скорую. Причина неизвестна.

Холодную и горячую воду отключали непредсказуемо. В объявлениях писали, что воды не будет в течение шести часов, по факту жильцы оставались без воды на 10 часов. Вынули «стаканы» для прокладки пожарного трубопровода на межэтажных площадках. Крупный строительный мусор и незакрытые штробы оставили на всех этажах, загромоздив лестничный проем — единственный эвакуационный путь при пожаре.

Ноябрь 2017 года

Всё то же, плюс протечки на верхние этажи при ремонте кровли. Представители подрядчика в бытовом городке не появляются. Для сравнения, в соседнем бытовом городке (корпус 450, подрядчик капремонта «Автомобильные дороги ЗелАО») ежедневно кто-то присутствует.

Декабрь 2017 года

Только заканчиваются работы по кровле, хотя по графику должны были завершиться в начале октября. Жильцы пошли навстречу подрядчику — все-таки это были первые по времени работы, — и подписали акт приемки работ до фактического их завершения. Когда представителю собственников дома принесли акт, там уже стояли все подписи ответственных лиц.

Январь — март 2018 года

По графику замена труб водоснабжения и канализации в квартирах должна была начаться в конце марта — перерыв на зиму прописан в проекте капремонта дома. Подрядчик почему-то приступил к этим работам сразу после новогодних праздников, с 13 января.

«Для исключения срывов сроков завершения работ», ответила на вопрос о переносе сроков префектура. Раньше это называлось емким словом «штурмовщина». Тот факт, что зимой люди будут подолгу жить без горячей воды и канализации (отключение воды при замене труб неизбежно), с открытыми дверями, видимо, никого не волновал. Точных графиков отключения не было.

Обходя жильцов, рабочие сразу стали запугивать их судами, если не пустят в квартиры к стоякам. В доме много пенсионеров, которые, естественно, болезненно восприняли это давление. Случались и сердечные приступы. И это вместо того, чтобы спокойно ответить на все вопросы о работах, обговорить время прихода подрядчиков — ведь надо освободить место, демонтировать и разобрать полки в сантехшкафу.

«Два-три дня ударно штробят три-четыре квартиры в стояке, пробивают дыры между соседними этажами и уходят, — описывают процесс работ жильцы. —  Через пару недель приходят и отрезают трубы». Срезанные трубы складируют в приквартирных холлах, которые заполняет вонь канализации. Подрядчики периодически выбрасывают строительный мусор прямо в мусоропровод подъезда. В доме — а там больше двадцати стояков — работают две бригады — в одной три человека, в другой два, итого пять.

При замене труб, когда ставили временные, канализация засорилась, и в одной квартире фекальные воды вылились через унитаз, затопив коридор и кухню. Полы, естественно, вспучились. Жильцы — пожилая пара. Им пришлось отмывать всё это с помощью соседей. Протечку зафиксировали, но подрядчик не пошевелился, чтобы исправить ситуацию или компенсировать ущерб. Лишь через несколько месяцев управа пообещала поговорить с подрядчиком о ремонте в этой квартире. Договорились. На вопрос: «Как ремонт?» жильцы пострадавшей квартиры ответили: «Лучше б не делали». Паркет сняли, положили прогибающийся и скрипящий ламинат.

Активные жители не поленились и изучили проектную документацию капремонта своего дома. И выяснили, в частности, что после установки канализационных труб перекрытия должны восстанавливать на исходную толщину. Перекрытия в туалетах закрывались иным способом, чем описано в проекте. По проекту, перекрытия должны восстановить на ту толщину, которая была изначально, установкой гильз, через которые проходят трубы, противопожарных муфт, которые крепятся на трубы. По факту ремонтники клали кусок гипсокартона, а поверх него заливалась цементная стяжка сантиметра полтора толщиной.

Апрель 2018 года

Начинаются работы по замене труб отопления. Собственники проводят общее собрание и отправляют решение в фонд капремонта. В письме содержится требование отменить эти работы и доработать проектно-сметную документацию. Главный вопрос — не выносить стояки из скрытых ниш, в которых они находятся. Стены в квартирах — не плоские, это блочные конструкции с балками и ригелями. Выносить трубы, как это делают, например, в девятиэтажках, означает «съесть» площадь и без того небольших комнат. Решено ставить новые трубы отопления в существующих местах, за колоннами.

В ответ фонд капремонта кратко ответил, что работы по замене отопления идут и закончатся 31 июля, а стояки будут монтироваться по существующей схеме в нишах перекрытий.

Отопления в подъезде нет до сих пор

Уже поняв по кровле, как именно делается ремонт и видя, как портят стены, полы, потолки, мебель рабочие, жильцы снова стали изучать проектные документы. И выяснили, что проектом не описан ряд важных моментов. Так, нет указаний по сохранению в неизменном состоянии несущих конструкций при демонтаже стояков. Восстановительные работы после демонтажа и установки — «для потолка и линолеума». В доме паркетные полы, к тому же стены тоже надо заделывать — ведь их разворотили для замены труб. Не описаны методы соединения стальных труб в нишах при монтаже — сгон или сварка встык/через муфту. Не учитываются действующие схемы внутриквартирной электропроводки, нет никаких указаний о технике безопасности при демонтажных работах непосредственно рядом с проводкой. Нет описания восстановления стояков отопления — чем будут заполнены каналы в перекрытиях. Не указаны временные рамки для шумных работ.

Переписка с фондом капремонта началась вынужденно — жильцы искали ответственного за технический надзор за работами — и оказалась бессмысленной. В ответ приходили отписки с предложением обратиться для связи с инженером технадзора в Москву на улицу Героев Панфиловцев. Там находится управление фонда капремонта по Зеленограду и Северо-Западному округу. То есть, заказчик и есть технадзор в одном лице. Инженер не реагировал на обращения и не общался с жильцами дома.

Май 2018 года

Проходит встреча с проектировщиком (ГУП «Мосжилниипроект»), где жильцы излагают упомянутые ошибки проекта. Кроме того, специалистов просят разработать метод заполнения ниши с стояком центрального отопления гипсокартонным листом — чтобы его легко было снять при следующих ремонтных работах. А также прописать в журнале производства работ — «Не допускать нарушения половых покрытий и электропроводки в квартирах». Упомянутые рекомендации и разъяснения проектировщик должен был разработать в недельный срок. Было ли это сделано, неизвестно. Через месяц жильцам в управе сказали, что «информации нет».

Июнь-сентябрь 2018 года

Всё это время подрядчик занимается исключительно отоплением. Рабочих по-прежнему мало, бригады меняются, как и в начале работ. Со стояками работают краснодарские, белорусские, донецкие бригады, на сварке — предположительно таджики. Жалуются, что деньги не платят или задерживают.

От вскрытия штроб до установки трубы проходит 3-4 месяца. Корпус можно условно разделить на левое и правое крыло. С 15 мая до конца июля делали только одно левое (напомним, срок завершения работ официально — 31 июля), потом приступили к правому. Радиаторы начали ставить только в сентябре.

Рабочие говорили, что жильцы не пускают их в квартиры. Неудивительно — на дворе лето, многие в отпуске. Да, есть люди, которые так и не пустили к себе подрядчиков. И в итоге сохранили свои квартиры и свой ремонт. Другие же остались с испорченной мебелью, полами и стенами. А стояки можно соединять и без допуска во все квартиры — на чем так настаивают, вплоть до суда, власти и заказчики капремонта. Конечно, лучше соединять трубы одного типа — полимерные с полимерными, например. Но это не значит, что иные соединения невозможны.

О полноценной компенсации ущерба, полученного жильцами в ходе работ, речи не идет. Например, в одной квартире, где лопнула труба и залило паркет, заказчик предлагает заменить его на ламинат.

С самого начала подрядчик говорил, что на нормальный косметический ремонт жильцы рассчитывать не могут. Если повреждена плитка, например, приклеят что найдут, самую дешевую. «Я делал грязную работу, с растворами, сам, поскольку так проще и быстрее, чем дожидаться, пока придут эти ребята», говорит Русаков.

Октябрь 2018 года

Топить в зеленоградских домах начали 25 сентября, а 1 октября мэрия отчитывается — по всей Москве включили отопление. В корпусе 449 тепла нет, еще только сварили стояки, во всех квартирах еще нет радиаторов. После воздушной опрессовки обнаружилось множество свищей, их начали заделывать. Отопление дали только 4 октября. Вскрытые ниши со стояками не заложены, дыры в стенах и потолках остались, из них летит грязь и пыль. В подъезде работы по замене отопления не закончены. Когда все это доделают, неизвестно.

Акт о приемке работ по замене центрального отопления подписан подрядчиком, инженером фонда капремонта, представителями управы и управляющей компании («Жилищником района Матушкино») — всеми, кроме представителя собственников жилья корпуса 449. Наученные горьким опытом они ждут, когда все недоделки устранят.

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Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо
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