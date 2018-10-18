Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо

Январь — март 2018 года

По графику замена труб водоснабжения и канализации в квартирах должна была начаться в конце марта — перерыв на зиму прописан в проекте капремонта дома. Подрядчик почему-то приступил к этим работам сразу после новогодних праздников, с 13 января.

«Для исключения срывов сроков завершения работ», ответила на вопрос о переносе сроков префектура. Раньше это называлось емким словом «штурмовщина». Тот факт, что зимой люди будут подолгу жить без горячей воды и канализации (отключение воды при замене труб неизбежно), с открытыми дверями, видимо, никого не волновал. Точных графиков отключения не было.

Обходя жильцов, рабочие сразу стали запугивать их судами, если не пустят в квартиры к стоякам. В доме много пенсионеров, которые, естественно, болезненно восприняли это давление. Случались и сердечные приступы. И это вместо того, чтобы спокойно ответить на все вопросы о работах, обговорить время прихода подрядчиков — ведь надо освободить место, демонтировать и разобрать полки в сантехшкафу.



«Два-три дня ударно штробят три-четыре квартиры в стояке, пробивают дыры между соседними этажами и уходят, — описывают процесс работ жильцы. — Через пару недель приходят и отрезают трубы». Срезанные трубы складируют в приквартирных холлах, которые заполняет вонь канализации. Подрядчики периодически выбрасывают строительный мусор прямо в мусоропровод подъезда. В доме — а там больше двадцати стояков — работают две бригады — в одной три человека, в другой два, итого пять.