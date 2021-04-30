Так продолжалось до апреля 2020 года. Из-за коронавируса в 400-х «экспрессах», как и во всем остальном наземном транспорте, закрыли для пассажиров передние двери — чтобы пассажиры не ходили и не стояли рядом с водителем. Посадка и высадка шла через вторую и третью двери. В феврале этого года это ограничение сняли, передние двери открыли. Логично было бы вернуть и традиционную посадку в «экспресс». Но этого не произошло.

Причине объяснил зампрефекта по транспорту Дмитрий Морозов. «Ранее, в порядке исключения, в связи с наличием больших очередей на

конечных остановках маршрута 400Э допускалась организация посадки только через переднюю дверь. Однако по мере увеличения подвижного состава и сокращения очередей, такой вид посадки перестал быть актуальным». То есть, по мнению зампрефекта, который вряд ли часто ездит на 400-м автобусе, проблемы нет и вообще непонятно, чего граждане жалуются.

Морозов ещё отмечает, что существуют правила пользования наземным пассажирским транспортом, обязательные для всех. Любопытно, что в пункт 4.2 правил по-прежнему гласит, что пассажиры обязаны заходить в автобус по очереди. Хотя следующий пункт 4.3 утверждает, что пассажиры могут входить во все двери транспортного средства. Эти пункты не противоречат друг другу для внутригородских автобусов, но для по сути междугороднего 400-го, который на посадку подходит пустой и которого ждут много людей, одновременное выполнение двух этих пунктов невозможно без четкой организации посадки.



С 2018 года автобусов на маршруте 400 «экспресс» действительно стало больше, ездят они намного чаще, чем раньше, и очередей стало меньше. Тем не менее, они есть — достаточно прийти в часы пик к местам посадки и посмотреть. Проблема несправедливой и негуманной посадки — кто быстрее прорвется к дверям, тот и первый, — никуда не делась. Надеяться на самоорганизацию пассажиров и взаимную вежливость, как показала практика, нельзя. «Зеленоград.ру» намерен снова добиваться возвращения традиционной посадки в 400-й «экспресс».