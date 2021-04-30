На 400-х «экспрессах» оставили посадку во все двери, потому что больше нет очередей. Так считает зампрефекта Морозов 30.04.2021 ZELENOGRAD.RU

В 400-й автобус пассажиры исторически садились по очереди, заходя через переднюю дверь. По указу мэра эту традицию отменили. Потом пассажиры добились её возвращения. Из-за эпидемии порядок входа в автобус снова менялся. А сейчас на просьбы вернуть справедливый порядок посадки в автобус чиновники заявляют, что не сделают этого, потому что больших очередей нет — а значит, нет и проблемы.

Посадку во все двери объявила мэрия 1 сентября 2018 года после отключения турникетов в наземном транспорте. Водители 400-х автобусов после этого три месяца держались старых правил: сажали пассажиров только в переднюю дверь по очереди. Но противостоять указам мэрии не смогли и стали открывать все двери. Это привело к многочисленным конфликтам — большинство пассажиров заходили в автобус по очереди, но некоторые шли без очереди в открытую вторую (и третью) дверь, отталкивая друг друга. Необходимость открывать все двери департамент транспорта объяснял тем, что это ускоряет посадку. Для внутригородских маршрутов это верно, для 400-го «экспресса» нет: пассажиры не выходят на остановках по пути, они едут от начального до конечного пункта маршрута — от Зеленограда до метро. Да и стоять в автобусе полчаса, постояв перед этим в очереди — как-то несправедливо. А сидеть будет тот, кто наглее, быстрее добежит до двери и быстрее залезет.

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6 декабря 2018 года «Зеленоград.ру» начал общественную кампанию за срочный возврат традиционной схемы посадки и налаживание автобусного сообщения с Москвой. За три недели к кампании присоединилось более 1600 человек — они оставили свои подписи и несколько сотен предложений по улучшению работы транспорта. Мы отправили письма с требованием вернуть прежнюю схему посадки в департамент транспорта и попросили содействия у людей, принимающих решения. Благодаря подписям наших читателей и при содействии префекта Зеленограда Анатолия Смирнова руководство департамента вернуло прежнюю схему посадки в 400-й «экспресс». Это касалось посадки у «Океана» в Зеленограде и метро «Ховрино» в Москве.

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Так продолжалось до апреля 2020 года. Из-за коронавируса в 400-х «экспрессах», как и во всем остальном наземном транспорте, закрыли для пассажиров передние двери — чтобы пассажиры не ходили и не стояли рядом с водителем. Посадка и высадка шла через вторую и третью двери. В феврале этого года это ограничение сняли, передние двери открыли. Логично было бы вернуть и традиционную посадку в «экспресс». Но этого не произошло.

Причине объяснил зампрефекта по транспорту Дмитрий Морозов. «Ранее, в порядке исключения, в связи с наличием больших очередей на
конечных остановках маршрута 400Э допускалась организация посадки только через переднюю дверь. Однако по мере увеличения подвижного состава и сокращения очередей, такой вид посадки перестал быть актуальным». То есть, по мнению зампрефекта, который вряд ли часто ездит на 400-м автобусе, проблемы нет и вообще непонятно, чего граждане жалуются.

Морозов ещё отмечает, что существуют правила пользования наземным пассажирским транспортом, обязательные для всех. Любопытно, что в пункт 4.2 правил по-прежнему гласит, что пассажиры обязаны заходить в автобус по очереди. Хотя следующий пункт 4.3 утверждает, что пассажиры могут входить во все двери транспортного средства. Эти пункты не противоречат друг другу для внутригородских автобусов, но для по сути междугороднего 400-го, который на посадку подходит пустой и которого ждут много людей, одновременное выполнение двух этих пунктов невозможно без четкой организации посадки.

С 2018 года автобусов на маршруте 400 «экспресс» действительно стало больше, ездят они намного чаще, чем раньше, и очередей стало меньше. Тем не менее, они есть — достаточно прийти в часы пик к местам посадки и посмотреть. Проблема несправедливой и негуманной посадки — кто быстрее прорвется к дверям, тот и первый, — никуда не делась. Надеяться на самоорганизацию пассажиров и взаимную вежливость, как показала практика, нельзя. «Зеленоград.ру» намерен снова добиваться возвращения традиционной посадки в 400-й «экспресс».

Есть ли ещё существенные очереди при посадке на 400Э?
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Метки:
общественный транспорт, автобусы, автобус 400, Морозов Дмитрий Витальевич
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