В автобусах снова открывают передние двери. Они были перекрыты из-за эпидемии 04.02.2021 ZELENOGRAD.RU

С 4 февраля пассажиры вновь могут выходить и выходить через все двери автобуса. Оградительные ленты должны быть убраны.

«Вы нас об этом просили», поясняет решение департамент транспорта. Это касается всего московского наземного транспорта — и «Мосгортранса», и коммерческих перевозчиков. Пассажиры могут и стоять на передней площадке рядом с кабиной водителя — ограничения снимаются. Однако в наземном транспорте и метро по-прежнему требуют от пассажиров носить маски и перчатки.

Вход в передние двери автобусов был перекрыт в апреле прошлого года из-за коронавируса. Кабины водителей отделили от салона лентами. Тогда же в автобусах и электричках отключили кнопки открытия дверей.

После отмены дистанционного обучения в транспорте прибавилось пассажиров — москвичи начали жаловаться на давку в часы пик. В том числе, из-за закрытых передних дверей в автобусах.

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