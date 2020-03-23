В поездах, курсирующих по МЦД, кнопки тоже отключены, двери открывают машинисты, сообщает РИА Новости. Что касается Ленинградского направления, эту опцию тоже отключат, в депо Крюково направлен соответствующий запрос, сообщили «Зеленоград.ру» в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Технология отключения кнопки в поездах «Москва» «достаточно сложная, потому что это умный поезд и требует определенной доработки программного обеспечения», сказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. Такие поезда ходят на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро.

Кнопки, на которые пассажиры должны нажимать, чтобы открыть дверь, начали работать в московском транспорте в прошлом году. Сейчас они есть почти во всех автобусах.