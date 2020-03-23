В автобусах и «Ласточках» из-за коронавируса отключают кнопки открытия дверей 23.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Из-за коронавируса «Мосгортранс» уже отключил кнопки, на которые должны нажимать пассажиры, чтобы войти или выйти в автобус. Водители должны сами открывать двери. В «Ласточках» это сделают в ближайшие дни — завтра или послезавтра. Это позволит снизить риск передачи инфекции.

В поездах, курсирующих по МЦД, кнопки тоже отключены, двери открывают машинисты, сообщает РИА Новости. Что касается Ленинградского направления, эту опцию тоже отключат, в депо Крюково направлен соответствующий запрос, сообщили «Зеленоград.ру» в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Технология отключения кнопки в поездах «Москва» «достаточно сложная, потому что это умный поезд и требует определенной доработки программного обеспечения», сказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. Такие поезда ходят на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро.

Кнопки, на которые пассажиры должны нажимать, чтобы открыть дверь, начали работать в московском транспорте в прошлом году. Сейчас они есть почти во всех автобусах.

Читайте также
Кнопки на дверях автобусов. Почему пассажиры жалуются на них, и что отвечают власти
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Поддерживаете ли вы отключение кнопок для открывания дверей в общественном транспорте?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 14 человек
Метки:
общественный транспорт, коронавирус
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Истории
Как один дом под Зеленоградом оказался описан в тысячах школьных сочинений. Что видят дети и что было на самом деле Истории
После достройки моста в Савёлкинском проезде уберут «зебру». Это предусмотрено скорректированным проектом моста Новости
Ограничения и поддержка для пожилых: самоизоляция, денежная компенсация, материальная помощь, работающий интернет и телефон, отмена штрафов за долги по ЖКХ Новости
Школьникам отменили льготный проезд и заблокировали транспортное приложение на социальной карте Новости
«Саботажников — в черный список». Как бюджетников заставляют регистрироваться и голосовать за поправки в Конституцию Истории
На месте развалин ЦИЭ в Крюково собираются построить жилой комплекс. Посмотрите каким он может быть Новости
Тяжёлые больные могут остаться без крови для переливания. Из-за коронавируса и ограничительных мер доноров в Москве стало меньше Истории
Фитнес-центры, бассейны и другие спортивные объекты с массовым посещением людей закрыли в Москве. Без работы рискуют остаться до 100 тысяч человек Новости
В лобовом столкновении легковушки и автобуса дорожной службы на Пятницком шоссе пострадала девочка-подросток. Фото последствий ДТП Новости
Хлебозавод 28 открыл службу заказов для жителей Зеленограда и окрестностей Новости
Отсрочка платежей, компенсации предпринимателям, отмена проверок. Как государство намерено защищать бизнес во время распространения коронавируса Истории
«Сегодня всем надо быть очень честными». Врач из Зеленограда о смерти первого пациента с коронавирусом Мнения
Задержания детей в торговых центрах и грабители в защитных костюмах. Какие слухи распространяются в связи с коронавирусом Истории
Областное правительство по ошибке рекомендовало закрыть все торговые центры Новости
Субсидия на проезд по М-11 будет сначала только для льготников. Это позволит выбить деньги из городского бюджета Новости
«Мосэнергосбыт» пожаловался в полицию на мошенников из «Мосэнергосбыта». Это как? Новости
Студия красоты «Варвара Краса» в 15 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Партнерский материал
Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
Для профилактики коронавируса дезинфицируют подъезды, детские площадки и чаще вывозят мусор Новости
Видел людей в защитных костюмах на Центральном проспекте. Что они там делают? Ответы
«Пятерочка» в Крюково вновь открылась без подключения к городскому водопроводу и канализации. Как её открывали и за что закрывали — подробности Новости
Детсады продолжат работать после 21 марта Новости
Жители Зеленограда и Солнечногорска на «антимусорных» пикетах потребовали запретить строительство мусоросжигательного завода. Фото Истории
В корпусе 856 опечатали квартиры сотрудников «Жилищника». В одной из них, возможно, находился ребёнок, но власти это опровергают Новости
На Солнечной аллее водитель сбежал после ДТП Новости
Недостроенное здание аквапарка отдадут для нужд социальной защиты Новости
Функциональный фитнес «Олимп» в 17 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Директор зеленоградской компании находится на карантине после возвращения из Европы. Что он увидел, вернувшись в Россию, и как его сотрудники перешли на удаленную работу Истории
Строительство новой платформы Ховрино-2 ускорили. Её обещают открыть к концу года Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру