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Кнопки на дверях автобусов. Почему пассажиры жалуются на них и что отвечают власти 19.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Кнопки, на которые пассажиры должны нажимать, чтобы открыть дверь, начали работать в прошлом году. Сейчас они есть почти во всех автобусах. «Мосгортранс» считает, что это удобно. Но не все пассажиры с этим согласны.

О чем вообще речь?

Это называется «система адресного открытия дверей». Она пришла на смену автоматической — когда водитель открывал двери на остановках в любом случае, вне зависимости от наличия двери пассажира. Кнопки расположены на дверях автобусов внутри и снаружи салона, они срабатывают после остановки автобуса. Когда он движется, горит красный индикатор, когда останавливается, зажигается зелёный — в этот момент и надо нажимать кнопку.

Как думает Мосгортранс

«Постепенно включаем на автобусах и электробусах кнопки адресного открытия дверей. Зачем? Зимой — сохраним в салоне тепло, летом — прохладу» , — объяснил в прошлом году «Мосгортранс». Пассажиры сразу же спросили — а как быть с гигиеной, кнопки же грязные, особенно снаружи. И как быть в часы пик, когда в автобусе давка и до кнопки не дотянуться? «Мосгортранс» ответил только на второй вопрос: «В час пик (если будут проблемы какие-то) сделаем так, чтобы всем удобно было. На новых трамваях это давно работает, на электробусах — до нового года ещё начали пробовать, никто не жалуется».

Что говорят пассажиры

Между тем, пассажиры жалуются. «В дождь и слякоть внешние кнопки грязные, не запачкав рук, не нажать. При посадке с сумками, детьми, детскими колясками зачастую просто не хватает рук, чтобы ещё какие-то кнопки нажимать, а без кнопки водитель дверь не открывает, даже переднюю, которую хорошо видит. Кнопки задерживают движение — пока пассажиры разберутся, кто откроет дверь. Кнопки создают конфликтные ситуации, так как стоящие у двери могут не выходить» , — перечисляет недостатки кнопок в обращении в префектуру Василий И. Он просит вернуть открывание дверей на остановках «автоматом».

Еще одна проблема: пассажир может быть не местный, не знает, когда будет его остановка, а в автобусе могут не работать ни звуковой информатор, ни монитор на кабине водителя (и это отдельная тема). Или вечером, когда темно, можно не сориентироваться, не нажать вовремя кнопку и проехать свою остановку.

И ещё одно неудобство: раньше все понимали, что входящим надо встать по сторонам и подождать, пока другие выйдут. А теперь люди снаружи подходят к середине дверей, нажимают кнопку, чтобы войти, и прямо на них другие пассажиры начинают выходить. Особенно «весело» если это мама с коляской — быстро уже не отойдёшь.

Префектура ответила, что по данным зеленоградского автокомбината автобусы НефАЗ 5299-0000040-52 «эксплуатируются с активированными кнопками адресного открытия дверей для соблюдения комфортного температурного режима в салоне автобуса в соответствии с правилами технической эксплуатации». Для кого или чего нужно соблюдать комфортную температуру в салоне — для пассажиров или чтобы автобус исправно работал (для чего и существуют правила технической эксплуатации), — из этого ответа непонятно.

С одной стороны, после отмены турникетов водители обязаны открывать все двери на посадку и высадку пассажиров, с другой — войти и выйти можно только по кнопке. В московских правилах пользования наземным городским транспортом сказано: «При бестурникетной системе проезда выход из трамвая, троллейбуса, автобуса производится через все двери. Для выхода пассажирам необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки звонка». Про вход в транспорт ничего про кнопки и звонки не говорится.

История кнопок в автобусах

Кнопки — не новая тема, они появились в московском транспорте давно. Раньше они находились над дверями и на поручнях возле дверей, и не только в автобусах «Мосгортранса», но и в коммерческих маршрутках. В последних, правда, пассажиры по привычке кричали «остановите на следующей». В автобусах же пассажиры то нажимали на них для выхода, то нет. Иногда нажимали, если водитель закрывал дверь до того, как пассажиры закончили выходить, — чтоб снова открыл.

Некоторые принципиальные водители не открывали двери, если пассажиры не нажимали кнопку. Другие открывали на остановках в любом случае, без каких-либо сигналов. Да и кнопки не поручнях не всегда работали. Кнопки были красные и синие. В 2012 году в автобусах появились валидаторы, где можно было проверить остаток поездок на проездном билете, а синюю кнопку надо было нажимать для появления этих данных на экране. Пассажиры зачастую жали и на красные, и на синие кнопки для открытия дверей, и не понимали, почему синяя не срабатывает.

Кнопки снаружи дверей появились на новых ЛиАЗах — в Зеленограде в 2018 году, — а затем новых НефАЗах в 2019-м.

Как вам удобно входить и выходить из автобусов?
Нажимая кнопки
Пусть водитель сам открывает двери
Все равно
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Метки:
общественный транспорт
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Обсуждение
Татьяна Федянина
4 часа назад
я не успела нажать на данную кнопку. Водитель меня видел,т.к это рядом с водителем,передняя дверь.
PS. Автобус уехал. Следующий через пять минут при ветреной,сырой погоде...Качество ??? Написано на прямую в Мостранс...??? Ответ аналогичный префектуре. УСПЕВАЙТЕ НАЖАТЬ.
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