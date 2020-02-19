Что говорят пассажиры

Между тем, пассажиры жалуются. «В дождь и слякоть внешние кнопки грязные, не запачкав рук, не нажать. При посадке с сумками, детьми, детскими колясками зачастую просто не хватает рук, чтобы ещё какие-то кнопки нажимать, а без кнопки водитель дверь не открывает, даже переднюю, которую хорошо видит. Кнопки задерживают движение — пока пассажиры разберутся, кто откроет дверь. Кнопки создают конфликтные ситуации, так как стоящие у двери могут не выходить» , — перечисляет недостатки кнопок в обращении в префектуру Василий И. Он просит вернуть открывание дверей на остановках «автоматом».

Еще одна проблема: пассажир может быть не местный, не знает, когда будет его остановка, а в автобусе могут не работать ни звуковой информатор, ни монитор на кабине водителя (и это отдельная тема). Или вечером, когда темно, можно не сориентироваться, не нажать вовремя кнопку и проехать свою остановку.

И ещё одно неудобство: раньше все понимали, что входящим надо встать по сторонам и подождать, пока другие выйдут. А теперь люди снаружи подходят к середине дверей, нажимают кнопку, чтобы войти, и прямо на них другие пассажиры начинают выходить. Особенно «весело» если это мама с коляской — быстро уже не отойдёшь.

Префектура ответила, что по данным зеленоградского автокомбината автобусы НефАЗ 5299-0000040-52 «эксплуатируются с активированными кнопками адресного открытия дверей для соблюдения комфортного температурного режима в салоне автобуса в соответствии с правилами технической эксплуатации». Для кого или чего нужно соблюдать комфортную температуру в салоне — для пассажиров или чтобы автобус исправно работал (для чего и существуют правила технической эксплуатации), — из этого ответа непонятно.

С одной стороны, после отмены турникетов водители обязаны открывать все двери на посадку и высадку пассажиров, с другой — войти и выйти можно только по кнопке. В московских правилах пользования наземным городским транспортом сказано: «При бестурникетной системе проезда выход из трамвая, троллейбуса, автобуса производится через все двери. Для выхода пассажирам необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки звонка». Про вход в транспорт ничего про кнопки и звонки не говорится.