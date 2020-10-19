С 19 октября рейды по общественному транспорту контролеры будут проводить вместе с сотрудниками полиции. Рейды обещают провести на всех станциях метро, а в автобусах будут проверять «строже».

Об этом сообщили в департаменте транспорта. В ведомстве попросили оставаться дома, если в поездке нет острой необходимости: «Пожалуйста, если поездка необходима — подготовьтесь к ней заранее и выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки. Это поможет сберечь ваше здоровье и не подвергать опасности других пассажиров».

На прошлой неделе дептранс со ссылкой на неопубликованное предписание Роспотребнадзора сообщил, что пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в транспорт, даже если проезд уже оплачен. Тогда не пояснялось, кто и как будет контролировать исполнение этих правил, в том числе в Зеленограде, где есть только автобусы без турникетов.

Если вас пытались не пустить в общественный транспорт без средств защиты или вы стали свидетелем таких проверок на прошлой неделе, напишите нам об этом.