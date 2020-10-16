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Пассажиров без масок и перчаток должны перестать пускать в общественный транспорт 16.10.2020 ZELENOGRAD.RU

С 16 октября пассажиров, даже оплативших проезд, обещают не пускать в общественный транспорт Москвы без масок и перчаток, сообщили в департаменте транспорта. К этому их обязало предписание главы столичного Роспотребнадзора.

Само предписание не опубликовано, поэтому не совсем понятным остается, кто и как будет контролировать исполнение этих правил, в том числе в Зеленограде, где есть только автобусы без турникетов. «Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен — проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы», — сообщили в дептрансе. Но если водители и машинисты начнут вызывать полицию по каждому пассажиру без средств защиты, город встанет.

Масочно-перчаточный режим начал действовать в Москве 12 мая по указу мэра. Там сказано, что контролировать пассажиров в общественном транспорте должны ГКУ «Организатор перевозок», Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) и полиция совместно с департаментом торговли и услуг Москвы.

По данным ведомства, Роспотребнадзор также напомнил, что все водители и машинисты московского транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом, тест на коронавирус нужно проводить каждые 15 дней не менее чем у 10 процентов сотрудников мостранспорта. Кроме того, дезинфекция всех поверхностей должна быть усилена

Как сообщает ТАСС, за май-сентябрь в Москве было оформлено более 95,9 тысяч постановлений о штрафах за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 млн рублей.

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Метки:
общественный транспорт, коронавирус
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Обсуждение
Kill Digit
3 часа назад
Что-то не клеиться, в клубе
невозможно соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры вроде масочного режима
, а в общественном транспорте при тех же условиях репрессии и штрафы...

Надо открывать танцполы в общественном транспорте и магазинах, тогда вероятно там тоже можно будет не соблюдать соц.дистанцию и масочный режим.
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