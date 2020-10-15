Мэрия проводит новый эксперимент по контролю над эпидемией ковид-19 — теперь с персоналом и клиентами ночных заведений. Сотрудники и посетители дискотек, клубов, баров и подобных им, работающих с полуночи до шести утра, смогут туда пройти только после регистрации со своего телефона. Новое требование действует с понедельника, 19 октября, и — пока — до 1 ноября.
На входе в каждое заведение установят информационный плакат. По инструкции штаба по коронавирусу, на нём нужно выбрать тип регистрации по QR-коду или по смс. В зависимости от выбранного способа нужно либо отсканировать QR-код, либо отправить смс на номер 7377 с уникальным номером точки.
Отсканировав код, нужно перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Подтверждение регистрации отобразится на экране смартфона. При регистрации по смс оно придёт в ответном сообщении.
На входе нужно показать экран телефона с подтверждением, после чего сотрудник заведения проверит адрес и время и, если всё оформлено правильно, пропустит внутрь.
В заведениях такого типа невозможно соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры вроде масочного режима, отмечает Собянин. В итоге «ночная развлекательная индустрия стала одной из первых жертв ковидных ограничений».
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в последние недели есть все основания для повторного закрытия отрасли, которая также является частью местной экономики. Чтобы этого избежать и не лишать работы тысячи людей, в том числе в смежных сферах, решили перенять опыт других мировых мегаполисов.
«Сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19. Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», — объяснил мэр.
По его словам, эксперимент был согласован с представителями ночной развлекательной индустрии.
Это не касается ресторанов и кафе без танцпола и дискотек, которые работают и после полуночи. А если это, например, заведения, «у которых большой танцпол, они работают частично как ресторан, а с 23:00 начинается большая концертная программа, дискотека, бар работает — да, они попадают [под ограничение]. Как только ты пришёл в это заведение, в любой момент, в 21 час, в шесть вечера — ты всё равно должен чекиниться», уточнил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Нововведение регулируется указом от 15 октября 2020 года № 101-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ».