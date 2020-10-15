Инструкция

На входе в каждое заведение установят информационный плакат. По инструкции штаба по коронавирусу, на нём нужно выбрать тип регистрации по QR-коду или по смс. В зависимости от выбранного способа нужно либо отсканировать QR-код, либо отправить смс на номер 7377 с уникальным номером точки.

Отсканировав код, нужно перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Подтверждение регистрации отобразится на экране смартфона. При регистрации по смс оно придёт в ответном сообщении.

На входе нужно показать экран телефона с подтверждением, после чего сотрудник заведения проверит адрес и время и, если всё оформлено правильно, пропустит внутрь.