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Школьники 6-11 классов с понедельника переходят на дистанционное обучение 14.10.2020 ZELENOGRAD.RU

После завершения двухнедельных каникул мэрия решила с понедельника, 19 октября, вернуть учеников 1-5-х классов в школы, а учеников 6-11-х классов оставить дома на дистанционном обучении на ближайшие две недели.

О причинах такого решения сообщил Сергей Собянин. За последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%. При этом старшие школьники больше подвержены риску заражения. На их долю приходится две трети заболевших детей. Кроме того, старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения.

Особая ситуация у пятиклассников, считает мэр. Это первый год обучения в средней школе, с новым классным руководителем и новыми учителями. Период достаточно стрессовый для ребенка. Поэтому будет лучше, если они тоже вернутся в школу.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут. Мэрия рекомендует негосударственным образовательным организациям принять аналогичные решения.

Транспортные карты школьников 1-5-х классов будут разблокированы. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.

Чтобы защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство. В школы временно пригласят студентов и выпускников пединститутов. А опытные учителя будут контролировать учебный процесс в дистанционном режиме.

Кроме того, когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания.

Эти изменения регулируются указом мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г № 68-УМ».

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Метки:
коронавирус, карантин, школа, эпидемия
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