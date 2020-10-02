«Каждый четвертый заболевший — либо школьник, либо студент». Собянин допустил переход на дистанционное обучение, если больных станет больше 02.10.2020 ZELENOGRAD.RU

1 октября мэр Москвы сказал, что возвращение детей в школы с осенних каникул 19 октября будет зависеть от развития эпидемической ситуации в городе. По словам Собянина, доля школьников, подростков и студентов среди заразившихся коронавирусом сейчас составляет почти 25 процентов.

Об этом мэр сказал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1»: «Каждый четвертый заболевший — это либо школьник, либо студент. И примерно столько же — люди старшего поколения».

А за несколько часов перед заявлениями мэра в родительские чаты нескольких школ Зеленограда пришли однотипные сообщения, по сути, опровергающие возможность перехода на дистанционное обучение после 18 октября. В частности, в этих сообщениях сказано: «Многие тревожатся о том, что школа уходит на дистанционное обучение. Сообщаю вам, что у нашей школы таких планов нет. Более того, в дневник МЭШ мы загрузили подробный график уроков и конкретные темы по всем предметам, которые дети будут изучать после возвращения с каникул».

В самих чатах родители уже начали задаваться вопросами, чем дети будут заниматься две недели каникул, если взрослые будут на работе, а кружки закрыты, кто-то предлагал игнорировать перевод на дистанционку. Опрос среди читателей «Зеленоград.ру» показал, что большинство не поддерживает идею перевести детей на удаленку и не считает, что продленные каникулы остановят рост заболеваемости.

В четверг мэр подписал указ, по которому московские работодатели с 5 по 28 октября должны перевести сотрудников на дистанционный режим работы: «не менее 30 процентов работников», а также всех работников старше 65 лет и всех, кто имеет заболевания из перечня департамента здравоохранения (в списке более 400 заболеваний). Исключение только для тех, чьё «нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций». Но в списке исключений нет образовательных учреждений и что делать школам после 18 октября, не очень понятно.

Заместитель мэра Анастасия Ракова сказала «РБК», что для учителей время каникул остается рабочим. А после каникул мэрия намерена сократить пребывание пожилых учителей из группы риска в школах: «Мы будем стараться, чтобы учителя старше 65 лет, которые находятся в группе риска, максимально уходили на дистанционную работу». На их место позовут молодых учителей (выпускников или студентов), которые будут проводить занятия очно, а преподаватели старшего возраста «на это время станут тьюторами [персональными наставниками, помогающими ребенку в дистанционном обучении] и будут следить за учебным процессом дистанционно».

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Как это было весной

Весной 2020 года родителей о переводе на дистанционное обучение предупредили за неделю до его начала. Подписанный 16 марта указ закрывал с 17 марта кружки и секции, а с 21 марта по 12 апреля — школы. Удаленное обучение продлилось до конца учебного года, 15 мая детям выставили итоговые оценки, после чего онлайн-уроки шли в режиме свободного посещения.

При какой динамике эпидемии школам придётся закрыться после каникул в нынешнем учебном году, неизвестно. В мэрии предпочитают рассказывать о возможных сценариях и вариантах развития событий лишь в общих словах, без конкретных цифр и условий.

Несмотря на введение ограничений и превращение рекомендаций в требования, Сергей Собянин по-прежнему не считает нужным говорить о «второй волне». В интервью «России-1» он заявил: «Второй волны как таковой нет, потому что второй волной называют вторичные заболевания — [заболевания] тех, кто уже переболел. Так вот этого нет, может быть, только какие-то единичные случаи. Мы видим заболевания людей, у которых раньше не было положительных тестов. Тем не менее, рост есть и очень большой. Мы аналогичный рост видим в европейских городах. Количество заболевших, я думаю, в ближайшее время приблизится к трем тысячам в сутки. Еще растет количество госпитализированных, число тяжелых больных».

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Переведут ли школы на дистанционное обучение после 18 октября?
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Метки:
коронавирус, Собянин Сергей Семенович, школа, дистанционное обучение
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