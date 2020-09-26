Депздрав расширил список лиц, кому рекомендована самоизоляция 26.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Сергей Собянин 25 сентября подписал указ, по которому «возобновляется необходимость» не выходить из дома гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Департамент здравоохранения на основании этого документа представил расширенный список болезней, «требующих соблюдения режима самоизоляции» — всего их более 400.

В него вошли беременные, недавно родившие и люди с рядом болезней: с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, ревматологическими заболеваниями, болезнями дыхательной системы, системы кровообращения и эндокринной системы, с новообразованиями (весь список).

В ведомстве указали, что заболевание коронавирусной инфекцией для этих категорий людей повысит вероятность осложнений. «Расширение списка увеличит в разы число людей, которым необходимо оставаться дома, но тем самым поможет существенно снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Мы рекомендуем горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно», — указано в сообщении.

Для покупки продуктов и товаров им предлагают обратиться за помощью «к более молодым членам семьи», а в случае появления симптомов ОРВИ, оставаться дома и вызвать врача.

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Метки:
коронавирус, карантин, самоизоляция
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