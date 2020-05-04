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Школьникам выставят итоговые оценки 15 мая. Дальше учёба продолжится в режиме свободного посещения 04.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Департамент образования определил формат работы школ после майских праздников. С 12 по 15 мая дистанционные уроки продолжатся по расписанию, а 15 мая ученикам выставят промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. С 18 мая онлайн-уроки будут в формате свободного посещения, у 9-х и 11-х классов с 18 по 29 мая запланирована дистанционная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.

По поводу «свободного посещения» уроков с 18 мая департамент уточняет: «Занятия будут проходить в виде консультаций по желанию родителей учеников. В этот период педагоги не будут задавать домашние задания и выставлять оценки».

Как долго продлится учебный год в таком свободном формате для всех, кроме 9-х и 11-х классов, не совсем понятно — исходя из последних рекомендаций Минпросвещения РФ, до 25-30 мая. Рекомендации для регионов по срокам завершения учебного года министерство выпустило перед самыми майскими праздниками, при этом окончательное решение каждый регион должен принять самостоятельно. Московский департамент образования сообщил, что принял свои решения «с учетом устных рекомендаций Министерства просвещения».

Для 1-8-х классов рекомендовано завершить обучение до 15-16 мая (в зависимости от продолжительности учебной недели). «При этом с 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания», — сообщает министерство. Для 10-х классов рекомендовано завершить учёбу до 29-30 мая соответственно, а в 9-х и 11-х — до 5 июня.

Пока, с 1 по 11 мая, у всех школьников продолжаются внеплановые «майские каникулы», дистанционные уроки приостановлены. Департамент образования отмечает, что свободное время ученики могут с пользой провести на образовательных онлайн-ресурсах, информация о которых размещена на сайтах школ и на портале «Школа большого города».

ЕГЭ отложили, ОГЭ могут отменить

После майских праздников будет принято решение о порядке и сроках сдачи ЕГЭ и ОГЭ, заявлял в середине апреля Анзор Музаев, врио главы Рособрнадзора. До этого из-за эпидемии коронавируса уже были отменены досрочные ЕГЭ и ОГЭ, которые обычно проходят в конце марта — начале апреля, а старт основного периода сдачи ЕГЭ и ОГЭ предварительно отодвинули на 8 июня. «Если ситуация будет ухудшаться, после майских праздников мы выслушаем все рекомендации и будем принимать решение (о том, нужно ли сдвинуть сроки еще больше). Самое главное для нас — здоровье детей и организаторов экзаменов», — отметил Музаев.

При этом, по его словам, сценарий проведения онлайн-экзаменов не рассматривается. Предположительно пункты проведения ОГЭ будут организованы на базе «родных» школ для 9-классников, писало Минпросвещения РФ, но ЕГЭ и 11-классников это не касается.

Не будут скорректированы и сами тесты, объявил Музаев, так как «потеряная» из-за коронавируса 4-я четверть в школах всё равно посвящается повторению и закреплению уже пройденного материала, выходу на «финишную прямую» и финальной подготовке.

Однако на днях мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» предложил упростить ЕГЭ в связи с эпидемией и переходом на дистанционное обучение. Одновременно появились новости о том, что Минпросвещения РФ обсуждает полную отмену ОГЭ для 9-классников и аттестацию их по итоговым оценкам — об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в интервью Общественному телевидению. Ранее он говорил, что ОГЭ в 2020 году пройдут только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) с 14 апреля выложены методические рекомендации, как готовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам. Их составили руководители предметных комиссий и педагоги, которые занимаются разработкой контрольно-измерительных материалов (КИМ). Опубликованы также ответы и критерии оценивания к вариантам КИМ досрочных ЕГЭ и ОГЭ 2020 года, видеоролики с рекомендациями.

В Москве онлайн-подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, а также онлайн-диагностику предлагает сайт МЦКО. «Если за оставшееся время дети поработают самостоятельно и со своим учителем-предметником, мы можем увидеть даже некоторый рост средних баллов ЕГЭ», — высказался глава Рособрнадзора. Личная мотивация учеников, по его мнению, играет решающую роль.

Даты нового периода ЕГЭ в марте объявило Минпросвещения: основной этап начнется 8 июня (вместо 25 мая), резервные даты сдачи экзаменов предлагается назначить на 1-11 июля, а 22 сентября станет еще одним резервным днем для сдачи экзаменов по математике и русскому языку. По новому графику, 8 июня выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику, 11 июня — русский язык, 15 июня — математику, 18 июня — историю и физику, 22 июня — обществознание и химию, 25 июня — иностранные языки (за исключением устной части) и биологию, 26 и 29 июня — иностранные языки (устная часть).

Вслед за переносом сроков ЕГЭ в Минобрнауки заговорили о том, чтобы передвинуть сроки зачисления в вузы по меньшей мере на несколько недель.

Очные занятия в столичных школах отменены уже второй месяц, с 21 марта, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. Для дошкольников и учеников 1-4-х классов, чьи родители в силу производственной необходимости продолжают работать, организованы дежурные группы — в них берут детей только по справке с места работы родителей. С 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая дежурные группы не действуют. В учебных заведениях, где они организованы, обязаны обеспечить меры профилактики: ежедневно измерять температуру детям и следить за их самочувствием, регулярно убирать и проветривать, включать бактерицидные лампы, безопасные для детей.

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Метки:
общеобразовательная школа, егэ, экзамены, образование и обучение, учебный год
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Обсуждение
Степанова Ольга
Вчера, 17:14
Вот и всегда надо в своих школах экзамены проводить. как раньше было, а не гонять людей и доводить до нервного срыва.
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