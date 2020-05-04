Департамент образования определил формат работы школ после майских праздников. С 12 по 15 мая дистанционные уроки продолжатся по расписанию, а 15 мая ученикам выставят промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. С 18 мая онлайн-уроки будут в формате свободного посещения, у 9-х и 11-х классов с 18 по 29 мая запланирована дистанционная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.

По поводу «свободного посещения» уроков с 18 мая департамент уточняет: «Занятия будут проходить в виде консультаций по желанию родителей учеников. В этот период педагоги не будут задавать домашние задания и выставлять оценки».

Как долго продлится учебный год в таком свободном формате для всех, кроме 9-х и 11-х классов, не совсем понятно — исходя из последних рекомендаций Минпросвещения РФ, до 25-30 мая. Рекомендации для регионов по срокам завершения учебного года министерство выпустило перед самыми майскими праздниками, при этом окончательное решение каждый регион должен принять самостоятельно. Московский департамент образования сообщил, что принял свои решения «с учетом устных рекомендаций Министерства просвещения».

Для 1-8-х классов рекомендовано завершить обучение до 15-16 мая (в зависимости от продолжительности учебной недели). «При этом с 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания», — сообщает министерство. Для 10-х классов рекомендовано завершить учёбу до 29-30 мая соответственно, а в 9-х и 11-х — до 5 июня.

Пока, с 1 по 11 мая, у всех школьников продолжаются внеплановые «майские каникулы», дистанционные уроки приостановлены. Департамент образования отмечает, что свободное время ученики могут с пользой провести на образовательных онлайн-ресурсах, информация о которых размещена на сайтах школ и на портале «Школа большого города».