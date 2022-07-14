Появилась возможность ускорить. «Масштабная программа капитального ремонта зданий городских поликлиник началась в Москве в 2020 году и рассчитана до конца 2023 года. Ввиду высокой социальной важности проекта, его реализация не останавливалась даже несмотря на пандемию. В настоящее время появилась возможность ускорить начало проведения ремонта в поликлинических отделениях №3 и №4 [поликлиники в корпусах 225 и 1460]» — пишет департамент. В чем радость ускорения начала ремонта для пациентов, непонятно. Что значит «появилась возможность», не уточняется. Можно лишь предположить, что это связано с выделением финансирования/перераспределением бюджетных средств или необходимостью закончить все работы до конца 2023 года.

Оценили возможности инфраструктуры. В сообщении также отмечается, что решение о начале ремонта принималось «после оценки возможностей медицинской инфраструктуры Зеленограда, была выбрана оптимальная схема распределения специалистов и маршрутизации пациентов». Пока есть только информация о распределении пациентов после закрытия поликлиники в 14-м микрорайоне (по 2-му микрорайону нет). Сейчас сложно понять, насколько оптимальной будет новая схема обслуживания всего взрослого населения в условиях трех закрытых поликлиник. Кроме оставшихся двух поликлиник задействовали и площади городской больницы. Еще один резерв — стоматологическая поликлиника в 16-м микрорайоне — уже полтора года принимает пациентов закрытой поликлиники в 9-м микрорайоне, и вряд ли там имеются лишние площади.

Увеличили время работы. «Одной из важнейших мер, позволяющих сохранить доступность медицинской помощи, стало увеличение времени работы поликлиник» , — говорят в департаменте. Оба поликлинических отделения [в 7-м и 20-м микрорайонах] будут принимать пациентов и в выходные дни с 8:00 до 20:00. Правда, из комментария непонятно, будут ли в выходные работать только дежурные терапевты или врачи-специалисты тоже. Остается доступным и прием у дежурных врачей, их загрузку постоянно мониторят и при необходимости к приему подключают дополнительных специалистов.



Пообещали светлое будущее. «Мы понимаем, что капитальный ремонт связан с временными неудобствами, но после завершения работ жители смогут по достоинству оценить новые условия современных поликлиник», отмечается в разъяснении. Судя по первому опыту — капремонту поликлиники в корпусе 911, — оценить улучшения можно будет в лучшем случае через полтора года.