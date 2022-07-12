Поликлиническое отделение горбольницы №4, расположенное в корпусе 1460, закроется на капитальный ремонт с 18 июля. Врачи на время ремонта продолжат работу в корпусе 2042, часть обследований будут делать в поликлинике и горбольнице на Каштановой аллее. Перекрепляться к другой поликлинике пациентам не надо. Рассказываем подробно, куда переведут пациентов и что изменится в здании после ремонта.
Запись к врачам ведётся, как и раньше — необходимые изменения в систему ЕМИАС уже внесены. Пациентов просят обращать внимание на адрес здания, где будет проходить прием, и номер кабинета.
- Терапевтическое отделение, консультативно-диагностическое отделение (кабинеты дежурных врачей, фельдшеров, врачей-специалистов: оториноларинголога, уролога, хирурга, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, невролога, пульмонолога, функциональной диагностики), прививочный кабинет, процедурный кабинет, кабинет КЭР, кабинет приема биоматериала, медицинские посты, стойка информации, фильтр-кабинет ОРВИ — поликлиническое отделение № 2 в корпусе 2042. Проезд автобусами № 32, 25, 28, 14 — до остановки «Овражная», автобусом 400К — до остановки «Ледовый дворец»
- Ультразвуковая диагностика — поликлиническое отделение № 1 на Каштановой аллее, дом 2, стр. 7, поликлиническое отеделение №2 в корпусе 2042, в главном корпусе горбольницы на Каштановой аллее, дом 2, строение 1 (1 этаж). Проезд маршрутами: из нового города — автобусы № 1 до остановки «Поликлиника», № 19 до остановки «Городская больница», от станции Крюково — автобусы № 31, 10 до остановки «Городская больница», № 2, 2К до остановки «Поликлиника»
- Рентгенологические исследования — поликлинические отделения № 1 на Каштановой аллея и № 2 в корпусе 2042
- Маммографические исследования — поликлиническое отделение №2 в корпусе 2042
- Выдача льготных лекарств — аптечный пункт №75 в корпусе 1462
- Акушерско-гинекологическое отделение № 3 (женская консультация) — Перинатальный центр (роддом). Адрес: улица Александровка, дом 8, строение 3 (2 этаж). Проезд маршрутами: автобусы № 16, 16К — до остановки «Корпус 1428», автобусы № 1, 14, 18, 19, 400К — до остановки «14 микрорайон», маршрутка № 164 — до остановки «14 микрорайон»
При входе в поликлинику посетителям помогут сориентироваться администраторы отделений. В главном холле будет организована работа отдельной стойки информации для пациентов закрытой поликлиники.
Телефоны для справок: 8-499-717-02-55 в будние дни с 9:00 до 16:00
Корпус 1460 был построен в 1994 году, и нуждается в капремонте и реконструкции, на его состояние давно жаловались пациенты, сообщили в горбольнице. С момента открытия в поликлинике проводились лишь локальные ремонты, а также ремонт фасада с частичной заменой оконных блоков.
Сейчас не сообщают, сколько продлится ремонт, но раньше планировали закончить его к концу 2023 года.
Ремонт нужен и для установки современного медицинского оборудования, поскольку системы энергоснабжения зданий часто не рассчитаны на мощности, необходимые для работы новой аппаратуры, сообщает мэрия. Маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики планируется поставить в каждой поликлинике (в филиалах головного здания).
В обновленной поликлинике на первом этаже расположится кабинет дежурного врача, пункты выдачи рецептов, больничных листов и приема анализов, аптека и служебные помещения. На втором этаже вести прием будут врачи общей практики, на третьем — хирурги, офтальмологи, неврологи, кардиологи, оториноларингологи, эндокринолог и уролог. Там же будут кабинеты ЭКГ, суточного мониторирования давления и ЭКГ, спирометрии, манипуляционные и перевязочные. Четвертый этаж займет зона профилактики, лучевой диагностики с кабинетами УЗИ, маммографии и рентгенографии. На пятом этаже появится зона реабилитации и ЛФК, кабинет физиотерапии, массажа, кабинеты врачей реабилитологов и физиотерапевтов, зона дневного стационара. На шестом и седьмом этажах будут кабинеты врачей-специалистов, в том числе аллерголога, конференц-зал и другие административные помещения.
После капремонта поликлиника сможет принимать 1400 человек в смену — это на 300 человек больше, чем сейчас. Для сравнение, поликлиника в 20-м микрорайоне рассчитана на 750 человек в смену. Сейчас к поликлинике в корпусе 1460 прикреплены более 56 тысяч человек — это половина всего взрослого населения района Крюково.
Ещё месяц назад департамент здравоохранения обещал ремонтировать зеленоградские поликлиники последовательно. То есть закрыть на ремонт поликлинику в корпусе 1460 только, когда откроется после ремонта поликлиника в корпусе 911. Почему эти планы резко поменяли, неизвестно.