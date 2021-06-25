В процессе капремонта, в числе прочего, заменят двери и окна, утеплят стены, обновят вентилируемый фасад, устроят подвесные потолки, заменят перегородки, сообщает Москомэкспертиза.

Ремонт нужен и для установки современного медицинского оборудования, поскольку системы энергоснабжения зданий часто не рассчитаны на мощности, необходимые для работы новой аппаратуры, сообщает мэрия. Маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики планируется поставить в каждой поликлинике (в филиалах головного здания). А аппараты МРТ, КТ, денситометры (для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса и оборудованием для контроля состояния больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца — только в головных зданиях. В Зеленограде это городская больница — поликлиники являются её филиалами.

В обновленной поликлинике на первом этаже расположится кабинет дежурного врача, пункты выдачи рецептов, больничных листов и приема анализов, аптека и служебные помещения. На втором этаже вести прием будут врачи общей практики, на третьем — хирурги, офтальмологи, неврологи, кардиологи, оториноларингологи, эндокринолог и уролог. Там же будут кабинеты ЭКГ, суточного мониторирования давления и ЭКГ, спирометрии, манипуляционные и перевязочные. Четвертый этаж займет зона профилактики, лучевой диагностики с кабинетами УЗИ, маммографии и рентгенографии. На пятом этаже появится зона реабилитации и ЛФК, кабинет физиотерапии, массажа, кабинеты врачей реабилитологов и физиотерапевтов, зона дневного стационара. На шестом и седьмом этажах будут кабинеты врачей-специалистов, в том числе аллерголога, конференц-зал и другие административные помещения.

После капремонта поликлиника сможет принимать 1400 человек в смену. Сколько принимает сейчас, не уточняется. Для сравнение, поликлиника в 20-м микрорайоне рассчитана на 750 человек в смену. Сейчас к поликлинике в корпусе 1460 прикреплены более 56 тысяч человек — это половина всего взрослого населения района Крюково.

Капремонт пройдет по программе «Московский стандарт+». Такой же сейчас выполняют в поликлинике в корпусе 911. На время ремонт, пациентов перевели в другие поликлиника, в основном в стоматологическую поликлинику в 16-м микрорайоне. Куда будут «отселять» прикрепленных к поликлинике в 14-м микрорайоне, пока неизвестно. Это здание попало в перспективные планы — в программе капремонт «до конца 2023 года».